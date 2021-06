Comment se termine la saison 4 d’Elite ? Voici ce qui arrive aux étudiants de Las Encinas lors de la finale avant la saison 5 d’Elite.

Élite la saison 4 vient peut-être de sortir sur Netflix, mais les fans sont déjà en train de perdre ce qui se passe dans la fin du choc.

Élite la saison 4 présente un nouveau principal à Las Encinas, ainsi que ses trois enfants, Ari (Carla Díaz), Patrick (Manu Rios) et Mencína (Martina Cariddi). Il ajoute également un membre de la royauté européenne, Phillipe (Pol Granch), au mélange et le drame et le scandale continuent. Toute la saison tourne autour du mystère de qui a attaqué Ari et elle se termine par un bang.

Qu’arrive-t-il à chacun Élite personnage dans la saison 4 cependant? Voici comment le spectacle laisse Ari, Patrick, Mencína, Rebeka, Guzmán, Samuel, Omar, Ander, Cayetana et Phillipe devant Élite saison 5.

Qu’arrive-t-il à chaque personnage avant la saison 5 d’Elite ?

Explication de la fin de la saison 4 d’Elite : qu’arrive-t-il à chaque personnage ? Image : Netflix

Qu’arrive-t-il à Ari dans Élite saison 4?

Ari se retrouve dans un triangle amoureux avec Samuel et Guzmán dans Élite saison 4 et elle a du mal à choisir entre eux, mais aucun n’est responsable de l’avoir presque tuée.

La finale de la saison 4 d’Elite se déroule le soir du Nouvel An lors d’une fête au Lake Club et nous apprenons qu’Ari est presque battu à mort par Armando, l’homme qui paie Mencína pour du sexe et la fait chanter. Après l’avoir vu attaquer Mencína sur la jetée du lac, Ari le confronte et essaie d’appeler son père pour l’exposer. Il commence alors à la frapper brutalement mais Guzmán l’arrête.

Armando s’enfuit et Ari demande à Guzmán de le poursuivre. Guzmán trouve alors Armando dans un entrepôt de bateaux et le tue avec un pistolet lance-fusées. Pendant ce temps, Ari essaie de se relever et s’effondre dans le lac et se noie presque. Les ambulanciers paramédicaux arrivent plus tard et Ari survit mais elle ne sait pas qu’Armando est mort. Guzmán lui dit qu’il ne l’a pas trouvé.

Guzmán met alors officiellement fin à sa relation avec Ari car il se rend compte qu’elle aime Samuel. On ne sait pas encore si Ari et Samuel commencent une relation officielle. On imagine que cela deviendra clair dans la saison 5.

Qu’arrive-t-il à Patrick dans Élite saison 4?

Après avoir eu des relations sexuelles avec Ander et Omar, le couple finit par se séparer et Patrick essaie de sortir avec Ander mais Ander ne veut que des relations sexuelles avec lui et rien d’exclusif. Patrick essaie alors de se rapprocher d’Omar mais Omar est toujours amoureux d’Ander. Dans le dernier épisode, Patrick rencontre un inconnu le soir du Nouvel An et est navré par Ander et Omar.

Au début de la saison 5, Patrick peut vouloir se venger ou il peut simplement vouloir trouver un nouvel amour.

Qu’arrive-t-il à Mencía en Élite saison 4?

Dans Élite saison 4, Mencía se tourne vers le travail du sexe après que son père a coupé son allocation. Armando est le premier client de Mencía et il commence plus tard à la faire chanter quand elle commence à sortir avec Rebeka et veut arrêter de coucher avec lui pour toujours. Le soir du Nouvel An, à la fête du Lake Club, Mencía rencontre Armando sur la jetée du lac et lui dit qu’elle n’aura plus de relations sexuelles avec lui.

Comme nous l’avons mentionné, Armando commence à attaquer Mencía. Remarquant cela, Rebeka donne un coup de pied à Armando de la jetée et Rebeka et Mencía s’échappent pour retourner à la fête du Lake Club avant qu’Ari affronte Armando. La saison se termine avec Mencía et Rebeka en couple à nouveau. Mencía raconte également à son père et à Patrick ce qui s’est réellement passé avec Armando avec Ari à ses côtés.

Dans la saison 5, nous nous attendons à beaucoup plus de contenu Mencía et Rebeka.

Qu’arrive-t-il à Rebeka dans Élite saison 4?

La saison 4 d’Elite se concentre sur la relation de Rebeka avec Mencía et sa tentative de la protéger lorsqu’elle découvre que Mencía se livre au travail du sexe, bien qu’elle soit mineure. La saison se termine avec le couple ensemble. Cependant, ce que Mencía ne sait pas, c’est que Rebeka (et Samuel) ont aidé Guzmán à enterrer le cadavre d’Armando dans le lac après l’avoir tué.

Rebeka laissera-t-elle échapper à Mencía qu’Armando est mort dans la saison 5 ? Nous devrons attendre et voir.

Qu’arrive-t-il à Guzmán en Élite saison 4?

Guzmán rompt avec Nadia après avoir eu du mal à travailler à distance. Il entame alors une relation avec Ari. Cependant, il s’inquiète constamment qu’elle aime Samuel à la place.

Après avoir accidentellement tué Armando dans le Élite Finale de la saison 4, Guzmán rencontre Samuel et Rebeka et révèle ce qu’il a fait. Ils lui disent qu’il a fait ce qu’il fallait parce qu’Armando était un mauvais homme et ils acceptent de l’aider. À la fin de l’épisode, nous voyons Guzmán, Samuel et Rebeka jeter le cadavre lesté d’Armando dans le lac.

Guzmán rompt alors avec Ari parce qu’il croit qu’elle est amoureuse de Samuel. Il décide également de partir en voyage avec Ander. Il semble peu probable qu’il apparaisse beaucoup, voire pas du tout, dans la saison 5, à moins que le corps d’Armando ne soit retrouvé et qu’il soit arrêté. Il est possible qu’il ait quitté la série pour de bon.

Qu’arrive-t-il à Samuel dans Élite saison 4?

Samuel tombe instantanément amoureux d’Ari dans Élite saison 4 mais elle ne veut pas à l’origine sortir avec lui parce qu’il n’est pas riche. Cependant, leur alchimie est indéniable et ils commencent à avoir une liaison quand Ari sort avec Guzmán. Dans la finale de la saison, Samuel décide de mettre fin aux choses avec Ari parce qu’il pense qu’elle aime Guzmán au lieu de lui.

L’histoire de Samuel se termine lorsqu’il aide Guzmán à enterrer le corps d’Armando avec Rebeka et souhaite bonne chance à Guzmán pour ses voyages. Avec Guzmán désormais hors de vue, Samuel essaiera-t-il de sortir avec Ari officiellement dans la saison 5 ?

Qu’arrive-t-il à Ander dans Élite saison 4?

Ander et Omar ouvrent leur vie sexuelle en faisant un trio avec Patrick en Élite saison 4 mais cela ne fonctionne pas et ils finissent par se séparer. Ander fait alors des plans pour partir en voyage. Cependant, il les annule quand Omar lui demande de se remettre ensemble. Plus tard, Omar découvre les plans annulés d’Ander et l’encourage à y aller.

Le couple met fin aux choses mais dit qu’ils s’aimeront toujours et pourraient se remettre ensemble à l’avenir. Nous voyons pour la dernière fois Ander partir en sac à dos avec Guzmán. Maintenant qu’il a quitté Las Encinas, on ne sait pas s’il apparaîtra dans la saison 5 ou si, avec Guzmán, il a définitivement quitté la chaussure.

Qu’arrive-t-il à Omar dans Élite saison 4?

Comme nous l’avons expliqué plus haut, Omar et Ander se séparent en bons termes dans la saison 4 après un parcours tumultueux avec Patrick. Comme Omar est toujours à Las Encinas, on imagine que la saison 5 le verra terminer ses études et éventuellement se trouver un nouvel amour. On imagine aussi qu’il y aura plus de contenu Patrick et Omar, que ce soit en tant qu’amis, ennemis ou amoureux.

Qu’arrive-t-il à Cayetana en Élite saison 4?

Cayetana travaille comme nettoyeur de Las Encinas à Élite saison 4. Cependant, elle reste amie avec le reste des personnages et commence à concevoir des vêtements pour eux comme un autre moyen de gagner de l’argent. Elle tombe également amoureuse de Philippe et il s’intéresse également à elle. Cependant, les choses prennent un tournant lorsqu’elle découvre qu’il l’a filmée en train de coucher avec lui.

Il est révélé plus tard qu’il a agressé sexuellement une autre fille et qu’il se force sur Cayetana, même lorsqu’elle dit non, dans une scène ultérieure. La mère de Phillipe essaie de faire chanter Cayetana pour qu’elle reste avec Phillipe en lui proposant de donner de l’argent à sa famille, mais Cayetana refuse.

Espérons que dans Elite saison 5, la carrière de mode de Cayetana décollera et qu’elle obtiendra un intérêt amoureux qui n’est ni un meurtrier ni un violeur.

Qu’arrive-t-il à Philippe dans Élite saison 4?

Comme nous l’avons dit, Phillipe sort avec Cayetana mais elle met fin aux choses avec lui après qu’il l’a agressée sexuellement. Dans la finale de la saison, il s’excuse auprès de Cayetana et téléphone à la fille qu’il a précédemment agressée sexuellement pour s’excuser. On ne sait pas s’il reviendra ou non Élite saison 5.

.

