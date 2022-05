Explication de la fin de la saison 3 de « Who Killed Sara »

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La troisième et dernière saison de « Who Killed Sara? » (« Qui a tué Sara? » en anglais) commence par l’exhumation de la tombe de la sœur cadette d’Alex (Manolo Cardona), qui confirme qu’elle n’est pas morte après être tombée du parachute et que Marifer cache plus de secrets.

Bien qu’elle ne soit pas morte, la meilleure amie de Sara est brûlée sur tout le corps et ne peut pas parler. Avec l’aide d’une infirmière, il contacte Alex et révèle que le Dr Alanís et Nicandro sont impliqués dans la disparition de sa sœur.

Pendant ce temps, Rodolfo demande de l’aide à Alex pour retrouver son père et le traduire en justice. Le protagoniste de « Qui a tué Sara ?» ne veut pas être distrait de son objectif principal, mais il intervient pour le bien de Chema, qui est en prison pour un crime qu’il n’a pas commis.

Alex sait que le seul moyen de sortir César Lazcano de sa cachette après avoir simulé son suicide est de lui enlever ce qu’il veut le plus au monde : son argent. De plus, il entre en contact avec Alma Solares, le personnage de Maite Perroni dans « sombre désir”, pour prendre en charge la défense de Chema.

Sara essayant de s’échapper de Reinaldo dans la troisième saison de « Who Killed Sara? » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « WHO KILLED SARA » ?

Comme la dernière saison de « Qui a tué Sara ?”, Alex découvre de nouveaux indices qui le conduisent à une entité inconnue appelée Medusa. C’est un projet dirigé par Reinaldo, le père de Nicandro, qui cherche à guérir la schizophrénie et l’homosexualité comme si c’était la même chose.

Grâce au Dr Alanís, Reinaldo choisit Sara comme patiente zéro et fait tout pour l’admettre dans son « centre médical » : il l’implique avec les Lazcanos, engage Marifer pour veiller sur elle et planifie l’accident de parachute pour l’éloigner d’elle. famille. .

Lorsque Sara découvre ce que Reinaldo envisage de faire d’elle, elle tente de s’échapper et de le démasquer, mais elle n’y parvient pas, alors elle devient une souris de laboratoire, tout comme Daniela, la fille lesbienne du personnage de Jean Reno. La même chose se produit avec sa fille Lucía, qui, avec l’aide de la sœur de Nicandro, parvient à s’échapper et cherche Alex.

L’apparition de Lucía redirige l’enquête d’Álex et son enlèvement ultérieur lui donne un nouvel objectif : sauver sa nièce. Bien qu’il le fasse pour récupérer son argent, César s’implique également dans la recherche de Sara et de sa fille, recourant même à une méthode drastique pour obtenir des informations : l’enlèvement d’un ancien partenaire de Reinaldo.

Après quelques pressions, cette femme dit à Alex toute la vérité sur sa sœur. Fatiguée de la torture à laquelle elle a été soumise, Sara décide de voler un couteau et de se suicider pour qu’ils ne continuent pas à expérimenter sur elle.

Enfin, Álex fait irruption dans le Medusa Center, abat les gardes de sécurité et cherche Reinaldo pour venger la mort de sa sœur. Elisa et Rodolfo arrivent pour l’aider et l’empêcher de retourner en prison. Le méchant de la saison tente de s’échapper, mais finit par subir la punition qu’il applique à ses patients.

La réaction d’Alex en découvrant la vérité sur le mystère de sa sœur dans « Who Killed Sara? 3 » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « WHO KILLED SARA » ?

Pendant ce temps, Chema retrouve ses amis après s’être rendu compte qu’il avait fait une erreur en entrant dans Medusa, Rodolfo affronte l’un des gardes de sécurité et meurt d’une blessure par balle, et Daniela obtient sa liberté tant attendue après de nombreuses années d’enfermement et de torture aux mains de son propre père.

Lorsque la police se présente, César plaide coupable de tous les crimes et empêche Alex et Chema de retourner en prison. Mais il ne s’agit pas de sacrifice, puisque Lazcano est en phase terminale d’un cancer et cherchait à récupérer son argent pour prolonger sa vie à tout prix. Réalisant qu’il n’a plus de temps, il décide de faire quelque chose pour sa famille.

Qu’est-il arrivé à Marianne ? Après avoir perdu tout son argent, il a pensé à se suicider, mais lorsque Chema est sorti de prison et a reçu l’héritage de Lorenzo, il a pris cet argent et a convaincu son fils d’aller à Méduse. À la fin de « Qui a tué Sara ?», elle se retrouve avec rien ni personne et s’isole dans un couvent où elle commence à perdre la raison.