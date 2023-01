Explication de la fin de « Fauda » – Saison 4 : Doron et son équipe ont-ils survécu ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. La quatrième saison de « Fauda »Quoi est disponible sur Netflix à partir du 20 janvier 2023se déroule après les événements du précédent volet de la série israélienne et suit Doron alors qu’il gère sa culpabilité face à la mort de son coéquipier et sa colère d’avoir été expulsé de l’unité antiterroriste des Forces de défense israéliennes (FDI).

Dans les nouveaux épisodes de la fiction créée par Lior Raz et Avi Issacharof, Doron et son équipe contrecarrent une embuscade de terroristes de deux fronts, des assassins du Hezbollah du Liban et des militants palestiniens de Cisjordanie.

Après une crise, Eli mobilise l’unité pour rencontrer Doron en Belgique. Pendant ce temps, Maya, la sœur d’Omar, et son mari sont confrontés à des questions inattendues. Quant à la recherche de Gabi, Les premiers indices conduisent l’équipe à une opération à gros enjeux dans un complexe d’appartements surpeuplé..

Doron et les forces spéciales parlent de la prochaine opération de la saison 4 de « Fauda » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 4 DE « FAUDA » ?

Vers la fin de la quatrième saison de « Fauda”, le groupe utilise l’intelligence d’Omar pour devancer Haj et récupérer Gabi avant que ses ravisseurs ne le fassent sortir du Liban. Bien qu’ils parviennent à le sauver, Gabi ne peut pas mettre son temps comme otage derrière elle.

Suite à la mort d’Omar Tawalbe, Maya et sa famille se rassemblent pour pleurer, mais sont interrompus par des membres du Hamas qui leur demandent de faire d’Omar un martyr pour une cause.

Pendant ce temps, l’équipe prévoit de capturer Adel Tawalbe lors des funérailles d’Omar. Malgré le fait que Doron demande à Gabi d’arrêter l’opération pour le bien de Maya, Gabi lui reproche d’être tombé amoureux et assure que la priorité est de capturer le terroriste avant qu’il ne devienne plus puissant.

Parviendront-ils à capturer Adel ?

Pendant le cortège funèbre, Adel s’approche, voyant que le Hamas s’est chargé des funérailles de son cousin. Mais avant que l’équipe ne puisse l’arrêter, il s’échappe rapidement grâce à l’avertissement de Maya.qui a reconnu Doron alors qu’il essayait de l’emmener en lieu sûr.

Les forces spéciales de Tsahal poursuivent les véhicules suspects mais ne parviennent à capturer personne et sont attaquées jusqu’à ce qu’elles atteignent une enceinte verrouillée, les laissant exposées et en grave danger.

Maya et sa famille aux funérailles d’Omar dans la saison 4 de « Fauda » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 4 DE « FAUDA » ?

Doron et son équipe survivent ?

Alors que tout semblait perdu, Dana leur demande de tenir bon alors qu’un hélicoptère était en route. Cependant, les attaques des hommes d’Adel empêchent l’arrivée de l’unité de sauvetage et de l’équipe protagoniste de « Fauda» continue de perdre des membres.

Sagi est gravement blessé, tout comme Steve, qui a été abattu alors qu’il tentait d’aider le premier. Mais ils ne sont pas les seuls blessés, Doron est également dans des conditions similaires après avoir affronté et tué Adel.

La quatrième saison de « Fauda » se termine avec l’officier des forces spéciales et ses compagnons allongés au sol attendant l’arrivée de l’hélicoptère.. Arrivera-t-il à temps ? Comment l’embuscade s’est-elle produite ? Que va-t-il arriver à Maya ? Y aura-t-il une saison 5 ?