Explication de la fin de « Comment j’ai rencontré ton père »

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le dernier épisode de la première saison de « Comment j’ai rencontré ton père » (« Comment j’ai rencontré ton père » en espagnol), série Hulu avec Hillary Duff, Sophie reçoit des conseils romantiques de quelqu’un qui a tout traversé. Pendant ce temps, Valentina et Charlie font face à un carrefour difficile.

Après avoir expliqué qu’il était en retard pour son rendez-vous et avoir affirmé qu’il n’avait vu son ex-petite amie Meredith que pour refuser une tournée de concerts, Jesse obtient le pardon de Sophie. Pendant ce temps, Becky découvre la liaison du capitaine et décide de divorcer, s’empare et coule également ses précieux navires.

Alors que Sid et Hannah, inquiets de l’augmentation du coût d’un mariage, décident de se marier tout de suite, Charlie et Valentina mettent fin à leur relation car elle veut des enfants et lui non, mais est-ce vraiment la fin ?

Sophie attend Jesse dans l’avant-dernier épisode de la première saison de « How I Met Your Father » (Photo : Hulu)

Que s’est-il passé à la fin de « Comment j’ai rencontré ton père » ?

Après avoir passé la nuit avec Jesse, Sophie panique lorsqu’elle entend son partenaire dire « Je t’aime, Sophie » dans son sommeil. Son inquiétude est accrue lorsqu’il découvre que Jesse a refusé l’invitation de Meredith à partir en tournée, alors il part.

Avant de partir, Sophie entre dans le célèbre bar de «Comment j’ai rencontré votre mère», MacLaren, où il rencontre Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), qui offre un verre à son fan et lui donne de précieux conseils : «Ne perdez pas de temps à avoir peur”.

« La peur peut vous faire fuir des choses qui pourraient être bonnes, voire géniales ! Des choses qui sont censées faire partie de votre histoire… J’ai été marié, j’ai été célibataire, j’ai été tout entre les deux, et les seules décisions que je regrette d’avoir prises sont celles que j’ai prises par peur.», assure Robin.

Après avoir entendu ces mots, Sophie retourne vers Jesse, mais c’est trop tard, il embrasse Meredith. Une fois de plus, il se rend au bar en bas et parle à Robin, qui lui dit que ce n’était pas le but. Elle n’est peut-être pas avec Jesse, mais elle a réussi à surmonter sa peur.

La vengeance de Becky a également touché le navire où travaillait le biologiste marin Ian, Sophie’s Tinder date du premier épisode, donc la première saison de « Comment j’ai rencontré ton père» s’est terminée par le retour d’Ian à New York, juste à temps pour rencontrer Sophie à l’exposition Naomi Reisberg.

Sophie et Robin discutent au bar MacLaren à la fin de la première saison de « How I Met Your Father » (Photo : Hulu)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « COMMENT J’AI RENCONTRE VOTRE PÈRE » ?

Dans une interview accordée à TVLine, Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, les créateurs de «Comment j’ai rencontré ton père”, Ils ont parlé de ce que signifie la fin du premier épisode. Sur le résultat de Sophie et Jesse, Aptaker a déclaré : « Ils ont encore beaucoup de travail à faire par eux-mêmes. Quand ils se sont rencontrés, ils étaient dans des endroits vraiment difficiles, et même si c’est 9-10 épisodes plus tard, Jesse est toujours très contrarié par ce qui s’est passé avec Meredith. Il est tellement surpris par sa réapparition, et maintenant elle a écrit une chanson, sinon un album entier sur leur relation, donc il est toujours dans un endroit vraiment délicat. Et puis on voit avec Sophie qu’elle est toujours quelqu’un d’assez nerveux et peu sûr d’elle dans une relation, alors peut-être qu’ils ne sont pas prêts à essayer.”.

« L’une des choses pendant que nous parlions de cette fin qui est apparue dans la salle des écrivains était cette idée d’auto-sabotage et cette idée de se mettre en travers de votre propre chemin, cette notion où vous pouvez regarder, regarder, regarder pour votre personnage. et puis ils se présentent, ils vous donnent tout ce que vous pensiez vouloir, et vous paniquez totalement. C’était quelque chose qu’un groupe de personnes dans la salle avait vécu, et nous avons pensé qu’il serait très intéressant de jouer avec Sophie, ce qui ne veut pas dire que Jesse est nécessairement sa personne, mais il était définitivement celui qu’elle pensait qu’il devrait être par la fin de cette saison, et au moment où il s’est rendu compte qu’il l’avait fait exploser, il était trop tardBerger a ajouté.

Concernant la séparation de Val et Charlie, Aptaker a indiqué : «Beaucoup de gens ne veulent pas d’enfants lorsqu’ils ont un certain âge, puis changent d’avis. Beaucoup de gens ne veulent pas avoir d’enfants et en ont accidentellement. Il existe de nombreux chemins différents que les gens empruntent pour devenir parents, et ce n’est pas parce qu’à un moment donné vous dites que vous ne les voulez pas qu’ils ne sont pas dans les cartes.”.