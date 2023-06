Explication de la fin de « Black Mirror » – Saison 6 Episode 5 : Nadia termine-t-elle sa mission dans « Demon 79 » ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « Demon 79 », réalisé par Toby Haynes et mettant en vedette Anjana Vasan, Paapa Essiedu, Katherine Rose Morley et David Shields, est le cinquième et dernier chapitre de la sixième saison de « Black Mirror », a frappé la série d’anthologies Netflixet se déroule en 1979, dans le nord de l’Angleterre, où un assistant commercial docile doit commettre des actes terribles pour éviter un désastre.

Nida est une jeune femme indienne qui vit seule dans son appartement et travaille dans un magasin de chaussures. Chaque jour, il doit faire face à son patron et à son collègue racistes, ainsi qu’à des clients désagréables. Bien qu’elle essaie de rester optimiste, elle ne peut parfois s’empêcher de penser à ce qu’elle aimerait faire aux gens qui sont méchants avec elle.

Après que Vicky se soit plainte de la nourriture que Nida prépare, le patron lui demande d’apporter des « repas normaux » et lui suggère de manger au sous-sol du magasin. Le protagoniste du dernier chapitre de la saison 6 de « Miroir noir« n’a pas d’autre choix que de suivre les ordres. Une fois en bas, il trouve des coupures de journaux sur une série de meurtres et de déchets, il trouve également un étrange talisman avec lequel il se coupe.

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DU CHAPITRE 5 DE « BLACK MIRROR 6 » ?

De retour à la maison, Nida trouve le talisman et entend une voix venant de l’objet. Après s’être présenté comme un démon nommé Gaap, révèle qu’ils ont une affaire de sang et que la jeune femme doit tuer trois personnes en trois jours ou bien il y aura une apocalypse qui anéantira des millions de personnes.

Nida refuse de croire ces mots, mais n’accepte la présence du démon que pour être laissé seul, cependant, Gaap ne part pas et le rivage pour commettre son premier meurtre. Alors que la jeune femme se retrouve près d’une rivière essayant de rationaliser les derniers événements, un homme avec son chien apparaît et tente de l’aider.

Gaap révèle que cet homme a une petite fille dont il abuse toutes les nuits et que s’il ne le tue pas, il continuera à le faire pendant encore plusieurs années jusqu’à ce que sa fille se suicide. Face à la pression, Nida le fait et s’échappe de la scène du crime.. Pendant ce temps, la police commence à enquêter sur la disparition.

La protagoniste de « Demon 79 » refuse de continuer, mais Gaap lui rappelle les conséquences et révèle qu’il s’agit de sa première mission en tant que démon et que si elle ne la termine pas, elle sera bannie dans le vide.

La deuxième victime de Nadia

Après être allée dans un bar voisin, Nadia voit Keith Holligan, un homme qui a assassiné sa femme, alors elle décide qu’il sera sa prochaine victime. Il parvient à l’inviter chez lui et le tue avec un marteau. Avant de pouvoir s’échapper, il tombe sur le frère de Keith et n’a d’autre choix que de le poignarder.

Bien qu’elle soit très affectée par le fait de blesser une personne innocente, elle est également soulagée d’avoir déjà terminé les trois meurtres. Cependant, Gaap explique que Keith ne compte pas parce qu’il est un meurtrier..

De retour au magasin de chaussures, Nida considère Vicky comme sa dernière victime, mais les mauvais traitements infligés par son patron la font changer d’avis. Quand il semble décider, le politicien Michael Smart apparaît et après avoir vu son avenir, il décide de le tuer pour le bien de l’humanité.. Gaap l’avertit que ses patrons n’aimeront pas ça, mais la jeune femme insiste sur le fait que ce n’est pas dans les règles.

QUE SIGNIFIE LA FIN DU CHAPITRE 5 DE « BLACK MIRROR 6 » ?

Nida termine-t-il sa mission sanglante ?

L’officier Len Fisher enquête sur le meurtre des frères Holligan et après avoir interrogé les employés du bar et trouvé une note du magasin de chaussures signée par Nida, il cherche la jeune femme et lui pose quelques questions. Bien que la jeune femme réponde calmement, le policier ne la croit pas et commence à la suivre.

Nida suit Michael Smart et le fait s’écraser dans sa voiture, mais le politicien ne meurt pas, alors la jeune femme doit le faire de ses propres mains. Bien qu’elle le frappe plusieurs fois, elle est incapable de porter le coup de grâce, alors que Fisher apparaît et l’arrête.

Une fois au poste de police, Nida explique ce qui s’est passé depuis qu’elle a trouvé le talisman, mais visiblement, les policiers ne la croient pas et la gardent enfermée. Lorsque le délai est respecté, l’apocalypse se déchaîne, cependant, Gaap réapparaît et propose à Nida de l’accompagner dans le vide.

Le dernier chapitre de la sixième saison de « Miroir noir » se termine avec Nadia et Gaap s’échappant dans le vide tandis que les autres sont tués par une explosion nucléaire. Bien que les nouveaux amis affronteront le vide, ils ne sont plus seuls.