Explication de la fin de « Black Mirror » – Saison 6 Episode 2 : qui est le vrai meurtrier du Loch Henry

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « Loch Henry », réalisé par Sam Miller et mettant en vedette Samuel Blenkin, Myha’la Herrold, Daniel Portman, John Hannah et Monica Dolan est le deuxième chapitre de la sixième saison de « Black Mirror », frapper la série Netflixet suit un jeune couple qui se rend dans une ville écossaise endormie pour commencer à travailler sur un documentaire sur la nature.

Cependant, attirés par une histoire locale juteuse impliquant des événements choquants du passé, Davis et sa petite amie Pia changent de sujet, imaginant peu la vérité effrayante qu’ils sont sur le point de découvrir.

Le deuxième épisode de la saison 6 de « Miroir noir » s’ouvre avec Davis retournant dans sa ville natale et présentant sa mère Janet à sa petite amie. En plus de discuter du documentaire prévu sur l’homme qui s’occupe d’œufs étranges, Davis partage un peu de son histoire, y compris la mort de son père, le policier Kenneth.

Pia convainc Davis de changer de sujet du documentaire dans l’épisode 2 de la saison 6 de « Black Mirror » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DU CHAPITRE 2 DE « BLACK MIRROR 6 » ?

Après une conversation avec Stuart, le propriétaire du bar local, Pia s’intéresse à l’histoire d’Iain Adair, qui a torturé et assassiné plusieurs touristes dans le Loch Henry, et convainc Davis de concentrer le documentaire sur l’homme responsable du jeune couple formé. par Dawn et Simon Challis.

C’est un sujet sensible pour Davis, car c’est son père qui a découvert les crimes d’Iain Adair. Un soir, le tueur a trop bu au bar du père de Stuart et a commencé à parler des touristes disparus. L’officier Kenneth l’a forcé à partir et l’a suivi jusqu’à sa maison, où il a vu que Iain avait également tué ses parents. Avant qu’il ne puisse appeler des renforts, il reçoit une balle dans l’épaule, entraînant apparemment sa mort des mois plus tard.

Malgré ses doutes, Davis accepte de changer de sujet et avec Pia et Stuart, il commence à enregistrer son documentaire. En plus du matériel d’archives, ils enregistrent des plans de l’endroit et quelques interviews, cependant, lorsqu’ils présentent l’idée à Kate Cezar, une prolifique productrice de documentaires, elle suggère qu’ils obtiennent de nouvelles images de l’endroit et quelque chose de nouveau sur l’affaire.

Qui est le véritable meurtrier du Loch Henry ?

Après s’être introduits par effraction dans la maison de Iain Adair, les protagonistes du deuxième épisode de la saison 6 de « Black Mirror » subissent un accident de voiture. En raison de l’accident, Davis passe la nuit à l’hôpital, tout comme le père alcoolique de Stuart. Alors que Pia passe en revue les images qu’ils ont enregistrées, Janet prépare le dîner et le père de Stuart aborde Davis avec une vérité choquante.

Pia découvre que la cassette qu’ils ont enregistrée ce jour-là appartient à la collection privée de Janet. Mais il ne s’agit pas de son émission de télévision bien-aimée, il s’agit de les tortures perpétrées par les parents de Davis avec Iain Adair.

Janet, la mère de Davis, est également responsable des meurtres du Loch Henry dans la saison 6 de « Black Mirror » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU CHAPITRE 2 DE « BLACK MIRROR 6 » ?

Davis parvient-il à tourner son documentaire ?

Après avoir découvert une vérité aussi terrifiante, Pia essaie de communiquer avec Davis et de s’échapper de cette maison.. Lorsque Janet se rend compte que son secret a été découvert, elle part à la recherche de la petite amie de son fils, mais elle ne la trouve pas, alors elle rentre chez elle, rassemble toutes les preuves contre elle, Il laisse un mot à son fils et se suicide..

En tentant de s’échapper, Pia tombe à mort, ne laissant que Davis, qui, apparemment dans la dernière séquence, fait équipe avec le producteur de Kate Cezar pour filmer un documentaire qui révèle que ses parents étaient les complices d’Iain Adair et qu’après l’incident du bar, L’officier Kenneth assassine la famille d’Adair et lui reproche tout.

Le documentaire remporte un prix BAFTA et tout le monde semble satisfait de la direction que le projet a prise, alors que les touristes reviennent au Loch Henry et que le pub de Stuart est à nouveau populaire. Cependant, Davis ne sera plus jamais le mêmen’apprécie pas la cérémonie de remise des prix ni l’attention qu’il reçoit.

Dans une chambre d’hôtel luxueuse, Davis repense à tout ce qu’il a perdu, la mémoire de son père, de sa mère, de sa petite amie et de son documentaire, depuis que Kate a obtenu le crédit provincial. Après avoir passé en revue la note laissée par Janet : « Pour votre film », elle lève les yeux vers un masque argenté. Que signifie? Est-ce lié au masque que votre mère utilisait pour torturer ses victimes ?