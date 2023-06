Explication de la fin de Black Mirror 6 : « Au-delà de la mer » : qu’est-il arrivé à David et Cliff dans l’espace ?

Netflix

Découvrez le vrai sens de la fin de « Beyond the Sea » de « Black Mirror » 6 et sa dernière scène.



Les chapitres de la nouvelle saison de « Black Mirror » Ils ont réussi à captiver les téléspectateurs de la plateforme de streaming, grâce à leur casting de luxe et leurs thèmes fictifs qui se terminent par des histoires d’horreur. L’une des plus controversées est celle de ‘Au-delà de la mer’ avec la participation de Aaron Paul, l’acteur emblématique de Breaking Bad. Si vous l’avez déjà vu ici, nous vous laissons la fin expliquée et le sens de la dernière scène.

‘Beyond the Sea’ de « Black Mirror » 6 a une durée de 1 heure et 20 minutes, étant l’épisode le plus long de la saison. Là où Aaron Paul Cliff et Josh Hartnett David décrivent deux astronautes en mission spatiale, ils utilisent donc des doubles de robots sur Terre pour pouvoir passer du temps avec leur famille.

Fin expliquée de ‘Beyond the Sea’ de ‘Black Mirror’ 6

Un groupe de fanatiques religieux de la secte Kappa ils détruisent la réplique de David et assassinent sa femme et ses enfants, l’astronaute est donc condamné à vivre dans l’espace lointain et sombre dans une dépression. Pour vous aider, La femme de Cliff, Lana (Kate Mara), suggère à David d’utiliser la réplique de son partenaire pour qu’il puisse souffler un peu sur Terre.

David est excité par l’idée et retourne dans la maison de campagne de Cliff, mais il semble qu’il commence à tomber amoureux de sa femme. Cliff découvre que son partenaire a des dessins de Lana nue et posant et il pense qu’ils l’ont trompé. David admet qu’il considère Lana belle et qu’elle n’est pas appréciée.

Alors que Lana avoue ce que David lui a fait ressentir : « Il ne m’a pas touché, mais j’aurais aimé qu’il le fasse, pendant un moment, j’ai eu l’impression que mon mari était revenu et il a vu que j’étais réelle. »

David envoie Clif vérifier quelque chose à l’extérieur du navire et quand il le laisse enfin entrer, il se rend compte que son partenaire a utilisé sa balise. Cliff retourne à son bunker pour retourner à sa réplique, mais se réveille dans une mare de sang; David a assassiné Lana et son fils.

Le dernier plan du chapitre « Au-delà de la mer » de « Black Mirror » 6 est du vaisseau spatial avec Le Mer de Charles Trenet jouant en arrière-plan, Clif a perdu sa famille et pourrait être blâmé pour les meurtres, il ne pourra donc pas revenir ; donc lui et David devront passer le reste de leur vie seuls dans l’espace.

