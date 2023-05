Explication de la fin de « Agence de publicité »: qu’est-il arrivé à Go Ah-in et qui est resté en tant que PDG

« Agence de publicité » (“Agency” en anglais) est un intéressant série coréenne disponible dans le Catalogue Netflix. La production est réalisée par Lee Chang-Min et raconte en 16 épisodes l’histoire d’une femme à l’enfance difficile et au parcours professionnel brillant.

Les vedettes du spectacle Lee Bo-young. Elle est accompagnée de stars de renom telles que Jo Sung-ha, Son Na-eun, Han Joon-woo et Jeon Hye-jin dans le casting large.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Peut-être avez-vous déjà vu le résultat de la fiction et vous avez-vous laissé un doute. Ainsi, dans les lignes qui suivent, découvrez quelle est la fin expliquée de Agence.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SÉRIE « AGENCE DE PUBLICITÉ » ?

kang han soo il a pris de mauvaises décisions, notamment en entretenant une relation avec une jeune femme qui n’a pas la meilleure image publique. Il l’engage comme mannequin, ce qui fait que l’entreprise est perçue négativement.

Celui qui en supporte les conséquences est Choi Changsu, qui prend sa retraite de l’entreprise. Ce faisant, il fulmine contre Allez Ah-in et déclare qu’elle devrait partir, car elle prend des médicaments psychiatriques et la traite de toxicomane. Dans un geste de solidarité, ses collègues avouent qu’eux aussi prennent des médicaments. De cette façon, l’homme reconsidère, s’excuse pour son comportement et dit qu’il en a fini avec la publicité.

D’autre part, nous observons que Allez Ah-in elle a pris au sérieux la promesse qu’elle a faite et est le mentor de Kang Han-na. Même pour faire un discours contre ça kang han soo reprendre l’entreprise.

Le jour de l’assemblée générale, la jeune femme peut se présenter. Ainsi, il fait une présentation exceptionnelle expliquant le préjudice financier causé par l’homme et gagne le soutien des autres managers. Dans ces circonstances, le président Kim annule le mariage entre sa fille et tant pisDirecteur exécutif Cho assume la fonction de vice-président et son poste est vacant.

Il convient de préciser que Allez Ah-in récupère son ancien assistant, tandis que kang han na déclare son amour pour Parc. Il se prend en photo à côté de sa fidèle compagne et annonce officiellement qu’ils sortent ensemble.

L’affiche de la série « Advertising Agency » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SÉRIE « AGENCE DE PUBLICITÉ » ?

Finalement, Ah-dans est la personne choisie comme PDG. Elle est accueillie par tout le staff, très excité par cette promotion, sur un tapis rouge

Série Netflix coréenne Cela fait un bond dans le temps et nous nous retrouvons un an plus tard. Alors on se rend compte que Allez Ah-in a démissionné de son poste de PDG à Planification de CV et a créé sa propre agence, amenant avec lui son personnel fidèle. Ils ne sont plus seulement des salariés, mais aussi des actionnaires.

Notre protagoniste fait ce qu’elle aime dans le lieu de ses rêves et parle à Han Byung-sooprécisant qu’il ne regrette pas d’avoir quitté un poste de pouvoir, car il estime que personne ne devrait en définir les limites. Il vole de ses propres ailes.