Explication de la fin «amnésique»: qui est vraiment John Cain et ce qu’il y avait dans la mallette

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Amnesiac » (« Blackout » dans sa langue d’origine) est un film netflix réalisé par Sam Macaroni et mettant en vedette Josh Duhamel, Abbie Cornish, Nick Nolte et Omar Chaparro. Ce thriller, crime et film d’action suit John Cain, un homme qui, après s’être réveillé dans un hôpital mexicain sans aucun souvenir de son passé, doit affronter le dangereux chef d’un cartel.

Alors que Cain essaie de se souvenir de son identité, une femme nommée Anna (Abbie Cornish) le présente comme sa femme et l’accompagne dans son rétablissement. Après que le médecin responsable lui ait injecté une série de drogues, apparaît Eddie, un chef de cartel qui prétend être un ami de John.

Le protagoniste de « AmnésiqueNe sachant pas si on peut leur faire confiance, il découvre bientôt qu’Anna cache un grand secret et Eddie est prêt à tout pour obtenir l’emplacement d’une mallette contenant des informations classifiées.

John Cain (Josh Duhamel) face aux complices d’Eddie dans le film « Amnesic » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN D’« AMNESICO » ?

Après s’être échappé de sa chambre avec Anna, Cain monte dans l’ascenseur et interroge sa prétendue épouse, qui lui dit qu’il fait partie du cartel d’Eddie et qu’il a volé une grosse somme d’argent et une précieuse mallette en argent. De plus, elle lui assure qu’elle est de son côté.

Tout en se cachant des hommes d’Eddie, John contacte Ethan McCoy, le chef d’une équipe de la DEA, pour obtenir plus de détails sur son passé. Le personnage de Nick Nolte lui explique qu’il n’est pas un trafiquant de drogue ou un tueur à gages, mais un agent infiltré dans l’organisation criminelle d’Eddie.

De son côté, le chef du cartel tente de le convaincre que bien qu’il soit un agent de la DEA, il cachait des informations et travaillait pour l’autre camp. À ce stade, Cain ne sait pas quelle version croire et les petits flashbacks qu’il a ne l’aident pas à terminer son histoire.

Malgré le fait qu’un des employés d’Eddie lui injecte une substance pour le rendre inconscient, John continue de se battre et affronte tous ceux qui tentent de l’attraper. Le Dr Garza apparaît et révèle que le personnage d’Omar Chaparro utilise l’hôpital pour mener ses affaires et menace les familles des médecins pour les garder sous contrôle.

Fatigué des ordres d’Eddie, le Dr Garza lui fournit une substance qui l’aide à récupérer. Peu de temps après, il rencontre le chef du cartel sur le toit de l’immeuble pour obtenir plus d’informations. Bien sûr, c’est un piège, mais il parvient à s’échapper et à solliciter l’aide de McCoy, en qui il a confiance en raison de certains souvenirs.

Omar Chaparro dans le rôle d’Eddie dans le film « Amnesic » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « AMNESICO » ?

John Cain retrouve-t-il la mémoire ?

Quand Eddie menace de tuer tous les membres de l’hôpital, le protagoniste de « Amnésique» accepte de se revoir. Le combat entre ces deux hommes se termine par l’apparition d’Anna, qui assassine le chef du cartel et montre à John qu’elle est vraiment de son côté.

A ce moment, Cain se souvient d’Anna et l’embrasse. La femme qui a précédemment révélé qu’elle est un agent de la CIA et que John a pris une affaire pour elle porte la mallette tant attendue et aide John à s’échapper de l’hôpital pour rencontrer l’équipe de la DEA.

Que contenait la mallette ?

Une fois en sécurité, Cain se prépare à remettre la mallette, mais se rend compte que McCoy cache aussi quelque chose. Le chef de la DEA révèle que la mallette contient les noms et adresses de toutes les personnes qui ont le pouvoir dans le monde, ils doivent donc la récupérer et tuer John.

Cain est surpris et déçu, notamment par la trahison d’Anna, mais l’agent de la CIA tue les hommes de McCoy, libère John et prend la mallette.

John Cain (Josh Duhamel) se souvient d’Anna à la fin du film « Amnesiac » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « AMNESICO » ?

« Amnesiac » est disponible sur Netflix à partir du 12 octobre 2022Par conséquent, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming populaire pour regarder le film mettant en vedette Josh Duhamel.