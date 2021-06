Explication : Comment le COVID-19 affecte-t-il les animaux sauvages et les animaux de compagnie ?

Les animaux des zoos et des sanctuaires ont été testés positifs, notamment des lions, des tigres, des pumas, des couguars, des léopards des neiges et des primates non humains comme les gorilles.

Le coronavirus nouveau , ou Sars-CoV-2, est probablement apparu dans une chauve-souris, puis a sauté des mammifères volants à une autre espèce avant d’infecter enfin les humains. Donc, oui, les animaux autres que l’homo sapiens peuvent attraper le virus et, s’ils sont testés, montreront la présence du virus dans leur corps. Plus tôt ce mois-ci, une lionne d’un zoo du Tamil Nadu a succombé à l’infection tandis que les responsables nerveux du zoo ont maintenant testé un groupe d’éléphants pour voir si l’un d’entre eux a une infection.

Comment les animaux attrapent-ils COVID-19 ?

« Quatre jambes bonnes, deux jambes mauvaises », est le célèbre slogan qu’un grand nombre d’animaux rebelles domestiqués dans la ferme des animaux de George Orwell adoptent lorsqu’ils se regroupent pour éloigner les humains de leur environnement. Quand il s’agit du nouveau coronavirus , il semblerait que la distanciation les uns des autres soit une bonne idée pour les membres du règne animal. En effet, des cas ont été documentés de propagation du virus des humains aux animaux et des animaux aux humains.

Selon l’organisme américain de surveillance des maladies, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), bien que davantage de données soient nécessaires, il a été constaté que le nouveau coronavirus « peut se propager des humains aux animaux dans certaines situations, en particulier lors de contacts étroits ».

Alors que la recherche en cours pour identifier l’animal hôte d’où provient le coronavirus de chauve-souris sauté aux humains, en termes de propagation de l’infection, CDC dit qu’à l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve que les animaux jouent un rôle important dans la propagation du Sars-CoV-2 aux humains… le risque que les animaux propagent le COVID-19 aux personnes est considérée comme faible ».

Cependant, au moins un cas de transmission de l’animal à l’homme a attiré l’attention des autorités et des chercheurs. Cas de COVID-19 la propagation aux humains du vison – un membre de la même famille d’animaux que les belettes et les loutres dont la fourrure est utilisée pour fabriquer des manteaux du même nom – a été signalée l’année dernière aux Pays-Bas, au Danemark et en Pologne. Les craintes qu’une souche Sars-CoV-2 provenant de l’animal mette en danger la santé de leurs populations humaines ont vu plusieurs pays européens abattre des millions de visons.

Cas de COVID-19 parmi les visons ont également été signalés aux États-Unis, mais le CDC a déclaré qu’il s’agissait « de travailleurs infectés (qui) ont probablement introduit le Sars-CoV-2 dans les fermes, et le virus a ensuite commencé à se propager parmi les visons ». Il a ajouté que jusqu’à présent « il n’y a aucune preuve que les visons jouent un rôle important dans la propagation du Sars-CoV-2 aux humains ». Comme pour toutes les mutations activées par le vison, le CDC a déclaré qu' »il est difficile de savoir avec certitude si les mutations virales liées au vison proviennent de l’homme ou du vison à la ferme ».

Quels sont les animaux testés positifs ?

Les chats, les chiens, les grands félins et les grands mammifères comme les gorilles peuvent tous attraper le COVID-19 , « mais nous ne connaissons pas encore tous les animaux qui peuvent être infectés », a déclaré le CDC, ajoutant que « la plupart de ces animaux ont été infectés après un contact avec des personnes atteintes de COVID-19 « . Le premier cas signalé aux États-Unis d’un test animal positif pour COVID-19 était un tigre dans un zoo de New York.

Les animaux des zoos et des sanctuaires ont également été testés positifs, notamment des lions, des tigres, des pumas, des couguars, des léopards des neiges et des primates non humains comme les gorilles. Il y a eu des cas de ces animaux montrant également des signes de maladie.

Le CDC ajoute que des expériences en laboratoire ont montré qu’en dehors des animaux mentionnés, porcs, lapins, certains types de cerfs peuvent attraper le virus. « Les chats, les furets, les chauves-souris frugivores, les hamsters, les chiens viverrins et les cerfs de Virginie peuvent également transmettre l’infection à d’autres animaux de la même espèce en laboratoire », a-t-il déclaré.

Les chercheurs ont également réussi à infecter des modèles de primates non humains tels que des macaques rhésus, des babouins, etc., tandis que des souris de laboratoire, qui pourraient vaincre les souches originales du virus, se sont révélées infectées par de nouvelles variantes. Cependant, les non-mammifères comme les poulets et les canards « ne semblent pas s’infecter ou propager l’infection », ont révélé des études.

Bien sûr, il faut se rappeler qu’il existe plusieurs types de coronavirus es et, outre ceux qui provoquent des maladies chez l’homme, il existe des coronavirus canins et félins es qui n’infectent pas les gens.

Que devez-vous faire pour protéger vos animaux de compagnie ?

Étant donné qu’il n’est pas inconnu pour différentes espèces, principalement des mammifères, d’obtenir COVID-19 , des précautions doivent être prises pour garantir la sécurité des animaux de notre environnement. Lorsque des cas d’animaux de compagnie attrapant la maladie continuent de se produire, surtout après avoir été en contact avec des humains infectés, il est important d’étendre les mêmes protections aux animaux que celles pratiquées par les humains.

Alors le CDC dit, « Traitez les animaux comme vous le feriez avec les autres membres de la famille humaine – ne laissez pas les animaux interagir avec des personnes extérieures à la maison. Si une personne à l’intérieur de la maison tombe malade, isolez cette personne de tout le monde, y compris les animaux.

Cependant, les maladies graves chez les animaux de compagnie « semblent être extrêmement rares », selon le CDC, bien qu’il note que les animaux infectés « pourraient tomber malades ou ne présenter aucun symptôme ». Les animaux de compagnie qui tombent malades ont pour la plupart une maladie bénigne et se rétablissent complètement, a-t-il ajouté.

