Experts en santé publique : même pour les personnes vaccinées, l’heure est aux masques et aux tests

Alors que la variante delta hautement transmissible balaie tous les États du pays en tant que souche dominante de COVID-19, les experts en santé publique avertissent que ce n’est pas le moment d’abandonner les masques ou de renoncer aux tests.

Au contraire, les États-Unis, en particulier dans les régions où les taux de vaccination ont stagné et où les cas de coronavirus augmentent, se trouvent à un moment urgent de la pandémie, dans lequel le port continu du masque et les tests sont essentiels en raison de la rapidité avec laquelle la variante s’est propagée, disent les experts.

« Je pense qu’il est essentiel de se masquer à l’intérieur, peu importe où vous habitez », a déclaré mercredi Susan Hassig, épidémiologiste à la Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine, alors que son État d’origine, la Louisiane, était sur le point de dépasser le pic d’hospitalisation. Patients atteints de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Chaque paroisse de l’État est au niveau de risque le plus élevé, de rouge, et le gouverneur John Bel Edwards, un démocrate, a annoncé mercredi un mandat de masque d’intérieur jusqu’au 1er septembre au moins pour toute personne âgée de 5 ans et plus qui entre dans des endroits comme les écoles, les entreprises et les églises, quel que soit leur statut vaccinal.

« Je ne peux pas vous dire à quel point c’est différent que jamais », a déclaré Hassig. « Ce virus se déplace si vite. De plus en plus de comtés au niveau local deviennent orange et rouge chaque jour. Il est essentiel de masquer et de tester en cas de suspicion d’exposition. »

D’autres régions du Sud, dont la Floride et le Tennessee, sont également aux prises avec des poussées de COVID-19 car leurs taux de vaccination restent inférieurs à 50 % de leur population.

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent le port de masques à l’intérieur dans des endroits où les taux de transmission ou de test de positivité au COVID-19 sont substantiels ou élevés, ce qui représente actuellement environ 80% de tous les comtés américains.

Karl Minges, le doyen par intérim de l’école des sciences de la santé de l’Université de New Haven, a déclaré qu’il était temps pour la majorité des Américains de revenir aux bases de la pandémie précoce, quel que soit leur statut vaccinal : portez un masque, surtout à l’intérieur ; distance sociale; et désinfectez les mains. Il a dit d’essayer de continuer la plupart des activités à l’extérieur, que ce soit en mangeant ou en assistant à un concert, et d’être conscient de l’encombrement et du taux de positivité au COVID-19 pour la région.

« L’objectif est de ne pas revenir aux précautions de 2020, et c’est peu probable plus il y a de personnes qui se font vacciner », a ajouté Minges.

Mardi, la ville de New York est devenue la première grande ville du pays à exiger une preuve de vaccination pour les activités en salle dans les restaurants, les gymnases et les salles de spectacle, avec une application complète à venir en septembre. Alors qu’environ 55% de la population de la ville est entièrement vaccinée, le taux de nouvelles vaccinations s’est stabilisé ces derniers mois, et environ 72% des cas testés de coronavirus ont été attribués à la variante delta, selon les données de santé de la ville.

Alors que de nombreux spectacles de Broadway envisagent toujours des retours en septembre, des événements majeurs sont supprimés en raison de la montée en puissance de la variante delta. Le Salon international de l’auto de New York 2021 au Jacob K. Javits Convention Center dans le centre de Manhattan, qui peut attirer environ 1 million de personnes, a été annulé mercredi, deux semaines seulement avant son début.

Ailleurs, c’est comme d’habitude : les concerts se vendent à des niveaux presque records, et les grands festivals comme Lollapalooza, qui était à Chicago ce week-end et a attiré des centaines de milliers de participants, se déroulent comme prévu.

Assister à un concert en plein air dans de petites bulles sociales si vous êtes vacciné et démasqué est acceptable et devrait être à la hauteur du niveau de confort d’une personne, a déclaré le Dr Emily Landon, directrice médicale exécutive pour la prévention et le contrôle des infections au centre médical de l’Université de Chicago.

Mais ce cadre social n’est pas la même chose que d’assister à un événement à grande échelle comme un festival de musique où les gens sont écrasés ensemble. Le problème, a déclaré Landon, est que la variante delta est plus contagieuse que les formes antérieures de COVID-19, et lors des sorties où de grands groupes de personnes interagissent dans un rayon de 6 pieds, la fenêtre de temps nécessaire pour transmettre le virus est plus petite.

« Avant, vous deviez passer 15 minutes dans votre rayon de 6 pieds; maintenant, vous n’avez besoin que de passer quelques minutes là-dedans » pour être exposé, a-t-elle déclaré.

Cependant, les événements sportifs comme un match de baseball sont différents, a-t-elle déclaré, car les gens sont généralement socialement éloignés, peuvent porter des masques et font souvent face à l’extérieur, et même s’ils font la queue, ils ne sont pas regroupés dans des foules comme à un festival de musique.

Les experts disent que les masques sont particulièrement importants si vous allez côtoyer des personnes dont les statuts vaccinaux ne sont pas clairs et que vous ne pouvez pas garder vos distances.

« Vous auriez probablement pu vous en tirer sans vous masquer sur un lieu de travail si tout le monde avait été vacciné avant le delta », a déclaré Hassig. « Mais delta est différent. »

Hassig a également suggéré que les gens envisagent d’appliquer à nouveau les masques pour les mariages et les fêtes, même s’ils sont à l’extérieur, s’il n’y a pas d’exigences de vaccination et que les gens socialisent à proximité.

« Vous pouvez avoir des personnes médicalement vulnérables à venir, et il n’est que raisonnable de penser à ce que vous devez faire pour que Mamie n’attrape pas le coronavirus », a-t-elle déclaré.

Un panneau demandant aux clients de porter un masque facial à l’entrée d’un restaurant du centre-ville le 3 août 2021 à New York. KENA BETANCUR / AFP via Getty Images

Les tests COVID-19 devraient également être utilisés si quelqu’un se sent malade ou peut avoir été exposé, selon les experts. Certains employeurs, comme les grandes entreprises technologiques et les agences gouvernementales, exigeront des vaccinations COVID-19 pour les employés s’ils souhaitent retourner au bureau après des mois de travail à domicile, et dans certains cas, ceux qui refusent seront soumis à des tests réguliers.

Landon a déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de se faire tester régulièrement, mais devraient le faire si elles présentent des symptômes de COVID-19 ou ont été exposées à une personne testée positive.

Le CDC suggère aux personnes entièrement vaccinées de se faire tester trois à cinq jours après l’exposition, même si la personne vaccinée ne présente aucun symptôme car elle pourrait être asymptomatique. Les soi-disant cas révolutionnaires de COVID-19 dans lesquels les personnes vaccinées peuvent être infectées restent extrêmement rares, selon les responsables de la santé, et ne constituent pas un échec des vaccins.

Les directives récemment mises à jour du CDC sur les masques ont été conçues « pour garantir que le public vacciné ne transmettrait pas sans le savoir le virus à d’autres, y compris à leurs proches non vaccinés ou immunodéprimés », a déclaré la semaine dernière la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky.

Hassig a également suggéré de tester si vous allez être au milieu d’un grand rassemblement où vous ne connaissez pas les statuts vaccinaux – comme ce que les gens faisaient l’été dernier lorsque les vaccins COVID-19 n’étaient pas disponibles.

En fin de compte, parce que les tests COVID-19 standard ne peuvent pas spécifier si quelqu’un a la variante delta, les experts disent qu’il est prudent de supposer que si vous êtes positif, vous avez la souche.

« Ce génie est sorti de la bouteille », a déclaré Hassig, « et malheureusement, il est vraiment méchant. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.