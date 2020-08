Expert de l’ONU: Risque diminué: les mesures Corona ralentissent apparemment le SI

Comme le reste du monde, l’organisation terroriste État islamique est sous l’influence de la pandémie corona. Les terroristes sont perturbés dans leur travail par les restrictions mondiales, le risque d’attentats terroristes a apparemment diminué.

Les mesures de protection mondiales contre le coronavirus ont apparemment réduit les menaces posées par la milice djihadiste État islamique (EI). Les restrictions à la vie publique et aux déplacements ont apparemment réduit le “risque d’attaques terroristes” de l’EI dans de nombreux pays, a déclaré le chef du bureau antiterroriste de l’ONU, Vladimir Voronkov, à New York. Le diplomate russe n’a pas précisé dans quels pays la menace de l’EI aurait diminué ces derniers mois.

L’organisation djihadiste avait assumé la responsabilité d’un grand nombre d’attaques dans le monde dans le passé. Les zones d’opérations les plus importantes pour l’EI sont toujours l’Irak et la Syrie, même si la milice y a été largement vaincue par une coalition militaire internationale. Selon les estimations, l’Etat islamique compte encore un total d’environ 10 000 combattants dans les deux pays. Selon Voronkov, il semble que les milices se regroupent actuellement dans les zones de conflit en Irak et en Syrie.

Le SI a un nouveau dirigeant depuis plusieurs mois. L’ancien officier de l’armée irakienne, Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli, a pris la tête de l’organisation extrémiste après que son prédécesseur, Abu Bakr al-Baghdadi, ait été tué lors d’une opération militaire américaine en octobre.

Plus de deux ans après la victoire annoncée sur l’EI en Irak, les États-Unis ont récemment cédé une base importante aux forces de sécurité irakiennes. La base de Taji au nord de Bagdad a été remise lors d’une cérémonie, a déclaré le porte-parole de l’alliance sur la lutte contre l’EI. Le général de division américain Kenneth Ekman a parlé d’un “jour historique” selon le communiqué.