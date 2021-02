Expériences Google: 15 tests que vous pouvez faire maintenant avec votre mobile Android

L’une des sections les plus drôles et les plus inconnues de Google est Expériences avec Google, composé de milliers d’expériences créées par différents développeurs ces dernières années. Intelligence artificielle, réalité virtuelle, Android, réalité augmentée … Il n’y a pas d’outils que ces créateurs n’utilisent pas pour donner vie des expériences divertissantes que vous pouvez essayer avec votre mobile.

Plus précisément, 1 546 expériences sont actuellement disponibles sur le Web. Comme il faudrait trop de temps pour essayer chacun d’eux, Nous avons sélectionné les plus amusants et utiles pour que vous puissiez les essayer maintenant avec votre mobile Android. Musique, peinture, voyages et déconnexion technologique sont quelques-uns des thèmes de ces expérimentations. Nous les avons testés et nous confirmons que le plaisir et l’apprentissage sont garantis.

Expériences Google: 15 expériences à faire avec votre mobile

Un réseau de neurones qui devine ce que vous dessinez

Cours, dessine! est un jeu divertissant dans lequel vous devrez dessiner le mot indiqué en moins de 20 secondes. Au fur et à mesure que vous libérez votre créativité à l’écran, un réseau de neurones essaie de devinez quel est exactement le dessin. Avec cette expérience, en plus de vous amuser à mettre votre capacité de dessin à la limite, vous pouvez bien vérifier le fonctionnement d’un réseau de neurones. Il ne devine pas toujours ce que vous dessinez, mais à chaque fois que vous jouez, vous l’aidez à apprendre et à s’améliorer grâce à l’apprentissage automatique.

Enveloppe pour réduire le temps d’utilisation mobile

Il s’agit d’un projet intéressant développé par la société Special Projects qui s’occupe de vous aide à passer moins de temps avec votre mobile. Alors que Google promeut le bien-être numérique en le forçant à être intégré par tous les appareils Android, il est également impliqué dans ces types d’expériences qui ont le même objectif.

L’enveloppe consiste à utiliser différents emballage pour votre mobile qui en fait un appareil plus simple. Par exemple, le premier vous permet uniquement de passer ou de recevoir des appels, tandis que l’autre vous permet également de prendre des photos. Pour le moment, cette expérience n’est disponible que pour le Google Pixel 3a, bien que l’on s’attende à ce que la liste des appareils qui le prennent en charge s’allonge.

Le moment venu, imprimez simplement les PDF avec les dessins des différents emballages, suivez les instructions et créez l’engin en papier. Choisissez celui qui convient le mieux à chaque situation et utilisez cette expérience pour vous déconnecter de la technologie.

Apprentissage automatique pour créer votre propre chorégraphie de danse

Living Archive est l’expérience de Google pour laquelle il s’est associé au chorégraphe Wayne McGregor. Grâce au machine learning, la compagnie a converti toutes les chorégraphies des archives du danseur en un catalogue de pas de danse que vous pouvez désormais utiliser pour créer votre propre chorégraphie.

Choisissez une sélection de vos poses préférées et assemblez-les pour créer cette incroyable pièce de danse que vous avez en tête comme celle-ci. Pour rationaliser le processus, se tenir devant la caméra et effectuez l’étape en question. Intelligence artificielle le reconnaîtra et le recherchera dans le fichier du danseur pour que vous le trouviez facilement et que vous puissiez le joindre à votre chorégraphie. Si vous aimez la danse, c’est une expérience que vous devez essayer par oui ou par oui.

Photographie et réalité augmentée pour créer des collages amusants

Weird Cuts est un outil qui vous invite à créez des collages amusants et associez-les à la réalité qui vous entoure en utilisant la caméra de votre mobile. Lorsque vous prenez des photos, vous pouvez choisir les zones que vous souhaitez ajouter à la réalité augmentée et les déplacer sur l’écran avec vos doigts. Pour tester cette expérience, vous pouvez télécharger gratuitement l’application Weird Cuts sur votre mobile Android.

Plongez dans un réseau neuronal artificiel avec votre caméra

Voulez-vous savoir ce que voit exactement un réseau de neurones? Allumez votre appareil photo et voyez par vous-même grâce à What Neural Network See. Développée par Gene Kogan, cette expérience fait partie d’un projet d’applications interactives créées à partir de l’apprentissage automatique.

Devenez le chef d’orchestre de votre propre orchestre

L’une des expériences les plus amusantes de cette liste est Semi-Conductor, une sorte de jeu avec lequel vous pouvez vous mettre dans la peau d’un chef d’orchestre. Entrez sur le Web, allumez l’appareil photo et déplacer les bras pour contrôler le tempo, le volume et l’instrumentation de l’orchestre qui apparaît à l’écran.

Identifiez les emojis dans la vraie vie avec votre appareil photo mobile

Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes entouré d’émojis et vous pouvez le vérifier avec Emoji Scavenger Hunt. Cette expérience amusante de Google consiste à trouver autour de vous les emojis que le jeu vous montre avant l’expiration du délai. Pour cela, vous devrez Concentrez-vous avec votre appareil photo mobile sur l’objet réel représenté par l’emoji en question.

Se déconnecter dans un groupe de la technologie

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Google prend au sérieux le bien-être numérique, et l’expérience We Flip en est la preuve. C’est un application que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre Android Cela facilite la déconnexion de la technologie lorsque vous passez du temps avec vos amis. Installez l’application sur vos mobiles et Activez l’interrupteur pour démarrer la déconnexion. Dès que l’un de vous utilisera à nouveau le mobile, la session se terminera et vous pourrez voir qui n’a pas respecté l’accord.

Jouez au mythique Flappy Bird avec Windows Windows

Qui n’a pas joué au mythique Flappy Bird à un moment donné? Tenir l’oiseau en l’air est plus compliqué qu’il n’y paraît et c’est ainsi que vous pouvez le vérifier avec Flappy Windows, l’expérience développée par Google dans laquelle vous devrez esquiver les fenêtres que vous avez ouvertes dans votre navigateur Web.

Faites de la musique en temps réel avec les mouvements de votre corps

Les amateurs de production musicale devraient essayer Scan Sequence, une expérience intéressante qui vous permet de faire de la musique en temps réel avec les mouvements de votre corps. En utilisant la caméra de votre mobile, le programme reconnaît vos mouvements et les convertit en notes que vous pouvez alterner jusqu’à ce que vous créez votre propre composition musicale.

Dessinez dans l’espace qui vous entoure grâce à la réalité augmentée

Une autre expérience Google qui joue avec la réalité augmentée est Just a Line, une application avec laquelle créer des dessins AR et les partager facilement sous forme de vidéo. Téléchargez gratuitement l’application sur votre mobile Android et commencez à jouer avec, seul ou avec des amis. Le plaisir est assuré.

Vivez la musique visuellement

Nous sommes habitués à écouter de la musique régulièrement, à la ressentir à travers notre système auditif, mais Que se passe-t-il si nous convertissons les sons en images? C’est ce qu’est Seeing Music, une expérience créée par Google et Jay Alan Zimmerman que vous devez essayer avec votre mobile pour découvrir la musique visuellement.

Allez dans Voir la musique, cliquez sur Commencer à jouer et jouez les sons que vous voulez voir comment ils se transforment en différentes formes et motifs. Vous pouvez utiliser à la fois le microphone de votre appareil et télécharger votre propre audio ou vidéo. Après avoir joué pendant un moment, Je vous recommande d’essayer les différentes fonctions de Seeing Music pour voir la forme visuelle des sons.

Apprenez le code morse avec le clavier Gboard

Si vous utilisez Gboard, le clavier Google, sur votre mobile, vous devriez essayer Morse Typing Trainer, l’expérience qui vous aide apprendre le code morse de manière ludique en utilisant ledit clavier. Ce n’est qu’un des projets développés par Google liés au code morse.

Voyagez sans quitter la maison avec les sons caractéristiques de différentes régions de la planète

L’une des expériences Google qui a le plus retenu notre attention est Imaginary Soundscape, un projet qui vous permet de vous déplacer dans n’importe quelle région du monde en écoutant ses sons les plus caractéristiques. Tu n’as pas à quitter la maison pour plongez-vous dans vos lieux préférés grâce à Street View et à ces paysages sonores créé par l’intelligence artificielle. Sans aucun doute, si vous aimez visiter d’autres endroits, Imaginary Soundscape est une expérience que vous devriez essayer maintenant.

Découvrez comment créer des ombres chinoises à l’aide de l’IA

La dernière expérience Google que nous soulignons est Shadow Art, avec laquelle vous pouvez apprendre l’art ancien des ombres chinoises à l’aide de l’intelligence artificielle. Mettez-vous devant la caméra et Suivez les instructions du programme pour imiter les 12 symboles du zodiaque avec vos mains Avant que le temps ne s’écoule Sans aucun doute, Shadow Art est une autre bonne expérience pour s’amuser tout en apprenant quelque chose de nouveau.

