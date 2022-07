Expedition Unknown Saison 10 Episode 13 Date de sortie, spoilers, compte à rebours – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens cherchaient la date de sortie de l’épisode 13 de la saison 10 d’Expedition Unknown. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans de cette série sont vraiment ravis de savoir quand cet épisode va sortir. Pour obtenir tous les détails, vous êtes nombreux à rechercher partout sur Internet. Nous voici donc avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 13 de la saison 10 d’Expedition Unknown. Si vous voulez connaître tous les détails possibles comme où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et toutes les autres choses, suivez simplement cet article jusqu’à la fin.

C’est une série de télé-réalité américaine et cette série a été racontée par Josh Gates. Il a été produit par Ping Pong Productions. Le premier épisode de cette émission est sorti le 8 janvier 2015 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suivra un archéologue voyageant à travers le monde à la recherche d’antiquités inexplorées et manquantes à travers le temps. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série de téléréalité, vous la trouverez plus intéressante et vous deviendrez plus excité de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’émission. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 10 d’Expedition Unknown. Découvrons donc ci-dessous.

Expedition Unknown Saison 10 Épisode 13 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de Expedition Unknown Saison 10 Episode 13. Le nom de cet épisode est Mysteries of Moses et il sortira le 10 août 2022. Si vous êtes vraiment impatient de savoir ce qui va se passer dans cet épisode, attendez simplement la date indiquée ci-dessus.

Où diffuser Expedition Unknown Saison 10?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Discovery Channel et c’est le réseau officiel de cette émission. Si vous voulez vraiment diffuser cette émission sur des plateformes en ligne, vous pouvez la regarder sur Vudu, Prime Video et iTunes. Gardez donc à l’esprit que la disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 10

Voici la liste des épisodes de la saison 10.

Les secrets enfouis d’Hitler

Secrets enterrés par les nazis

Fortune hors-la-loi de Dalton Gang

Riva perdue de Lindbergh

Chercheur au trésor du Templier

Les millions du contrebandier

Train fantôme des avalanches

La bête de l’île d’Andros

La Cité des Morts d’Egypte

Chasse au trésor des Templiers

Mystères de Moïse

