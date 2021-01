Expansion de SNAP et sécurité des travailleurs: comment les décrets de Biden affectent le monde de l’alimentation

Le président Joe Biden a signé plusieurs décrets depuis son assermentation en tant que 46e président des États-Unis le 20 janvier, il y a un peu plus d’une semaine.

Beaucoup d’entre eux se sont concentrés sur l’aide pour aider le pays à faire face à la pandémie de coronavirus, tandis que des commandes plus récentes se sont concentrées sur l’équité raciale et le changement climatique.

Plusieurs de ces commandes auront des impacts sur le monde de l’alimentation, les travailleurs des industries alimentaires et sur l’insécurité alimentaire, qui est à des niveaux records au milieu de la pandémie.

Expansion des programmes d’assistance alimentaire

Le 22 janvier, Biden a signé un décret visant à étendre les programmes d’assistance alimentaire et à augmenter le montant de l’aide à laquelle les personnes ont droit.

Début janvier, sous l’ancien président Donald J. Trump, les allocations de prestations du Programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) ont été augmentées de 15% pour les six premiers mois de 2021. Le décret de Biden vise à prolonger cette période jusqu’en septembre.

L’ordonnance vise également à permettre aux États d’augmenter les prestations d’urgence SNAP pour ceux qui en ont le plus besoin: l’administration Trump a permis à toutes les familles ne recevant pas actuellement la prestation mensuelle maximale de recevoir ce montant, mais aux ménages à très faible revenu qui recevaient déjà la prestation mensuelle maximale. n’a vu aucune augmentation. Le décret exécutif de Biden a appelé le département américain de l’Agriculture (USDA) à rechercher des options pour donner une augmentation à ces familles, ce que le directeur général de la politique de Feeding America, Robert Campbell, a déclaré encourageant.

« Environ 37% des ménages SNAP qui étaient déjà à ce niveau de prestation maximum n’ont vu aucune augmentation de leur aide alimentaire en raison de l’interprétation (de l’administration Trump) », a déclaré Campbell à 45secondes.fr Food. «De par leur conception, ces 37% sont les ménages aux revenus les plus bas… Ils n’ont aucune de leurs propres ressources pour contribuer à l’alimentation de leurs familles.… Nous voulons nous assurer que ceux qui ont les revenus les plus bas qui ont le plus de difficultés ne sont pas en reste. «

Le décret demande également à l’USDA de réexaminer la formule de prestation SNAP sous-jacente, qui, selon Campbell, n’indique pas correctement le coût actuel d’un régime nutritif.

« Ce que cela fait, c’est demander à l’USDA de revenir en arrière et d’examiner ce qu’ils appellent leur plan alimentaire économe, qui est la base qui sous-tend les avantages nets de base », a-t-il déclaré. «Elle a plus de 30 ans, elle émet de nombreuses hypothèses qui, à notre avis, sont bien dépassées quant à la façon dont les individus préparent leur nourriture, les types d’aliments qu’ils achètent.… De nombreuses preuves et recherches montrent qu’il faut le mettre à jour. Par ce faisant, nous espérons qu’il reflètera mieux les avantages dont les ménages ont besoin. «

Une autre partie de la commande se concentre sur le transfert électronique des avantages en cas de pandémie (P-EBT), qui aide les familles à faible revenu avec des enfants d’âge scolaire en leur fournissant des dollars alimentaires équivalant à la valeur des repas manqués en raison des fermetures liées au COVID-19 d’écoles, garderies et autres installations. Campbell a déclaré que le plafond actuel du programme est bas, 5,86 € par enfant et par jour d’école, mais que le décret augmentera ce plafond d’environ 15%.

Protections pour la santé et la sécurité des travailleurs

D’autres décrets de l’administration Biden visent à garantir la sécurité des travailleurs au milieu de la pandémie, ce qui pourrait avoir un impact sur ceux qui travaillent dans des endroits comme les restaurants, les épiceries et les usines de conditionnement de viande.

Bien que le décret, publié le 21 janvier, n’impose aucune obligation immédiate aux entreprises privées, il ordonne à l’Occupation Safety and Health Administration (OSHA) de publier de nouvelles directives pour les lieux de travail dans les deux prochaines semaines, en consultation avec d’autres autorités fédérales compétentes. agences et renforcer l’application de ces directives.

L’OSHA est également invité à examiner si «des normes de sécurité temporaires sur le lieu de travail d’urgence sur le COVID-19 sont nécessaires». Si ces normes sont jugées nécessaires, elles doivent être publiées avant le 15 mars. Il est également demandé à l’agence de concentrer ses efforts de répression sur « les violations qui exposent le plus grand nombre de travailleurs au risque de COVID-19 » et d’assurer l’équité dans l’application.

L’agence a également été chargée de «mener un effort multilingue» pour informer les travailleurs de leurs droits sur le lieu de travail.

L’assurance-chômage pour ceux qui quittent des lieux de travail dangereux

Dans un décret signé le 22 janvier, Biden a demandé au ministère du Travail d’envisager de clarifier les règles concernant le «droit garanti par le gouvernement fédéral» des travailleurs de «refuser un emploi qui mettra en péril leur santé» tout en restant éligibles à l’assurance chômage.

Selon CNBC, la plupart des travailleurs ne peuvent pas refuser un «travail convenable» et continuer à toucher une assurance-chômage. Un travail convenable est considéré comme un emploi qui correspond à vos compétences et qui rapporte un taux similaire à celui d’un emploi précédent. Pendant la pandémie, cette définition a changé et les États et les gouvernements locaux ont été autorisés à déterminer eux-mêmes ce qui constituait un «environnement de travail sûr». Le décret de Biden, associé à l’ordonnance protégeant la santé et la sécurité des travailleurs, espère fournir une norme fédérale.

Les travailleurs devront encore prouver que leur environnement de travail met leur santé en danger et qu’ils ont demandé à leur employeur d’appliquer une «norme améliorée», a rapporté CNBC. Les travailleurs devront également montrer que les employeurs ont choisi de ne pas donner suite aux directives de santé et de sécurité recommandées par des agences telles que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Une «crainte générale de contracter le virus» n’est pas considérée comme une cause de refus d’un travail convenable.

Le Dr Siby Sekou, présidente et chef de la direction de ROC United, une organisation à but non lucratif qui travaille pour améliorer la vie des employés des restaurants, a déclaré que le décret rendra plus sûr les travailleurs de l’alimentation dans l’exercice de leurs fonctions.

« Ces directives établissent un lien clair entre la santé, la sécurité et la justice économique », a-t-il déclaré AUJOURD’HUI, ajoutant qu’il espère que les nouvelles ordonnances empêcheront les travailleurs de subir des représailles s’ils signalent un comportement dangereux de la part de leurs employeurs. «Il est vraiment important que les travailleurs puissent prendre soin de leur famille financièrement lorsqu’ils se sentent à risque de tomber malades ou de rendre leur famille malade.

Ordre affectant la vitesse dans les usines de transformation du poulet

Une autre action de Biden, celle-ci signée le 25 janvier, a retiré une demande de l’administration Trump qui aurait augmenté la vitesse maximale à laquelle les usines de transformation de poulet peuvent fonctionner.

Actuellement, les abattoirs traitent 140 oiseaux par minute et, en 2018, l’administration Trump a accordé des dérogations à 54 usines de volaille leur permettant d’augmenter ce nombre à 175 oiseaux par minute. La demande de l’administration Trump aurait étendu cette augmentation à toutes les usines de volaille.

Une enquête du Washington Post a révélé que les usines qui disposaient de dérogations leur permettant de traiter 175 oiseaux par minute étaient 10 fois plus susceptibles d’avoir des cas de coronavirus.

Le décret de Biden ne révoque pas les dérogations existantes, mais empêchera les usines sans dérogation d’augmenter leur vitesse de production à plus de 140 oiseaux par minute.

Pause de 100 jours sur les expulsions

L’un des premiers ordres exécutifs de Biden était une pause de 100 jours sur les expulsions d’immigrants sans papiers; on estime qu’au moins 50% de la main-d’œuvre dans les industries du travail agricole et de la transformation de la viande est sans papiers.

Randy Capps, directeur de la recherche pour les programmes américains au Migration Policy Institute, a déclaré que cela n’aura probablement pas d’impact majeur, car les arrestations et les expulsions par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) avaient diminué pendant la pandémie, et il n’y en a pas eu a été un raid à grande échelle sur un lieu de travail depuis août 2019.

« Un grand nombre de ces usines de conditionnement de viande et de transformation des aliments se trouvent dans des zones assez rurales où ICE n’est pas très présente », a déclaré Capps AUJOURD’HUI. «À l’exception de ces grandes opérations vraiment inhabituelles, il n’y a pas eu de grandes arrestations de la glace dans ces zones.

Biden a également changé les priorités de l’ICE, en se concentrant sur les immigrants sans papiers qui ont commis un crime aggravé, ce qui réduit considérablement la portée de toute expulsion potentielle.

« … Nous partons d’un point où il y a déjà une faible activité, et ensuite ce qu’ils (font) est de réinitialiser, fondamentalement, de retour là où les choses étaient à la fin de l’administration Obama », a déclaré Capps. « Cela signifie essentiellement que la grande majorité de la population immigrante non autorisée est interdite. »