Exoprimal n’a vraiment rien à voir avec Dino Crisis

exoprimal n’a rien avec crise des dinosaures faire, et c’est peut-être mieux ainsi. Après tout, cela n’exclut pas la possibilité qu’une nouvelle Dino Crisis nous attende un jour ? Lorsque Exoprimal a été annoncé, de nombreux fans de Capcom pensaient qu’une sorte de Dino Crisis pourrait scintiller sur l’écran. Mais ce n’est certainement pas le cas.

Lorsque le jeu a été annoncé, il est rapidement devenu clair que le Jeu de tir de science-fiction ne va pas tout à fait dans la direction à laquelle nous sommes habitués dans la série « Dino Crisis ». Et pourtant, il y avait de gros points d’interrogation au-dessus de la tête des téléspectateurs lorsque les dinosaures ont été vus.

Depuis l’annonce, il y a eu quelques incohérences depuis lors. Il n’était pas tout à fait clair de quel type de jeu il s’agissait. Sera-ce un jeu gratuit à 2 maintenant ? Ou même un jeu de service en direct ?

IGN s’est récemment associé à Producer Ichiro Kiyokawa parler et apprendre quelque chose.

Qu’est-ce que le jeu Exoprimal ?

Ci-dessous, il confirme l’information selon laquelle « Exoprimal » ne sera pas un jeu free-2-play. Il y aura beaucoup plus jeu régulier à plein tarif: il apparaît tout à fait normalement sous forme physique et numérique.

En plus de cela, ils ont directement demandé s’il y aurait un lien avec la populaire franchise Dino Crisis. Et la réponse est un non très clair :

« Non, le jeu est une chose autonome et n’a aucun lien avec Dino Crisis. »

De plus, il différerait suffisamment du « Franchise « Chasseur de monstres ». Les différences essentielles sont approche actionnellequi est conçu dès le départ pour être différent de toutes les franchises Capcom.

Contrairement à Monster Hunter, dans « Exoprimal » on ne rivalise pas avec un ennemi surpuissant, on le remarque beaucoup plus une horde d’ennemis faire quoi à son tour en ligne est possible. Et c’est le concept de base derrière le jeu.

« Une fois que nous avons établi notre concept de gameplay, les dinosaures ont été la première idée qui a surgi pour les ennemis. […] Je pensais que ce serait amusant d’être témoin d’une menace des prédateurs les plus redoutables de l’histoire et que s’il y en avait des centaines ou des milliers, cela aurait une intensité comme jamais auparavant.

Cette idée s’est ensuite transformée de manière transparente en l’idée qu’en raison de la menace écrasante, ils avaient tendance à technologie plus futuriste faudrait mettre.

Le gameplay cache un Concept PvPvE. Il y aura donc plusieurs équipes en une seule arène lancés, qui deviennent ensuite hostiles IA en hordes est libérée.

Donc, dans « Exoprimal », l’accent PvE est définitivement là. Le producteur explique qu’il voulait donner la priorité à cela (contrairement à d’autres jeux du genre).

Exoprimal arrive sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et sortira en 2023.