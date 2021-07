Existe-t-il une villa secrète de Love Island ? Les fans sont convaincus que les candidats largués reviendront

Pourquoi Shannon a-t-elle été larguée de l’île si tôt ? Les fans pensent que la sortie de choc pourrait laisser présager une grande torsion.

Île de l’amour n’est revenu sur notre écran que depuis 10 minutes et ils ont déjà renvoyé un Islander chez lui.

Dans l’épisode 3 (30 juin), Shannon a quitté la villa après que la bombe Chloé ait décidé de se mettre en couple avec Aaron, laissant Shannon célibataire. Cependant, les téléspectateurs ne pensent pas que tout est ce qu’il semble et certains spéculent qu’il pourrait y avoir une autre villa secrète.

Nous savons tous que Casa Amor joue un grand rôle dans Île de l’amour alors qu’un tas de nouveaux concurrents emménagent dans les deux villas différentes pour faire bouger les choses, mais avec le dumping sans cérémonie – et honnêtement, très dur – de Shannon dans l’épisode de mercredi soir, les téléspectateurs spéculent maintenant que les producteurs ont peut-être ajouté une nouvelle tournure.

Pourrait-il y avoir un secret Île de l’amour villa? Certaines personnes le pensent certainement…

Love Island : Y a-t-il une villa secrète ? Image : ITV

Alors, pourquoi les gens pensent-ils que Shannon est maintenant dans une villa secrète ? Habituellement, l’insulaire qui finit célibataire après l’arrivée de la première bombe reste dans la villa et dispose de quelques jours de plus pour craquer et se mettre en couple lors du prochain recouplage. C’était donc définitivement sus quand Shannon a été immédiatement expulsée par SMS. (Et aussi, Shannon passe deux semaines en quarantaine, pour être dans l’émission pendant deux jours ? Cela n’a aucun sens, chéri.)

Des centaines de téléspectateurs se sont tournés vers Twitter après le largage de Shannon, beaucoup d’entre eux posant la même question : Shannon est-elle vraiment partie, ou est-elle maintenant dans une villa secrète ?

L’ex-insulaire Amy Hart a également souligné que si Shannon ne revenait pas sur les réseaux sociaux dans les prochains jours, elle se trouverait peut-être dans une autre villa. D’autres espèrent qu’elle sera ramenée pour Casa Amor.

Shannon récupérera son téléphone demain… donc si elle n’est pas sur son insta dans les prochains jours, elle est visiblement dans une autre villa#LoveIsland – Amy Hart (@amyhart1707) 30 juin 2021

S’il n’y a pas de villa secrète que Shannon attend, je suis tenté d’arrêter de regarder, je pense que c’est inacceptable et du point de vue du bien-être des concurrents, cela ne vaut pas la peine de l’avoir jouée comme ça. #LoveIsland – Jason Okundaye (@jasebyjason) 30 juin 2021

Shannon sera de retour à Casa Amor les gars cette sortie était trop aléatoire et abrupte #île d’amour – Kanga (@K_Messias_) 30 juin 2021

Nahhhhh désolé de ne pas avoir ça ??? Doit SREMENT être une torsion? Elle est partie dans une villa secrète ou quoi ? JUSTICE POUR SHANNON #LoveIsland – Chelsey (@itsme_Chezzy) 30 juin 2021

Ils feraient mieux de mettre Shannon dans une pièce secrète pour tout regarder et la ramener à Casa Amor #LoveIsland – Yasmin Evans (@YasminEvans) 30 juin 2021

Y a-t-il une villa secrète ? Shannon reviendra-t-elle en tant que l’une des filles de Casa Amor ? Il faudra attendre et voir…

