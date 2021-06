Existe-t-il un lien entre le Flash et les Watchmen ?

Le film de Éclat, dirigée par Andy Muschietti, est l’un des projets les plus ambitieux de la DC Univers étendu. Vous pouvez y voir des réalités alternatives et différentes versions du même personnage. Il y aura au moins deux Homme chauve-souris: la version de Ben affleck quelle est la connaissance du DCEU et aussi celui de Michael Keaton, le chevalier noir de la fin des années 80. Suite? Super Girl fera ses débuts dans cet Univers interprété par rue Sacha.

La vérité est qu’il y a d’autres propriétés qui pourraient bien participer à ce film qui entend révolutionner les héros de la marque. Dans l’éventualité DC FanDome a présenté un clip sur le film avec l’inclusion de scènes de Veilleurs 2009. Est-il possible que ces personnages atteignent le DCEU?

Flash et Watchmen sont connectés







Le multivers est une réalité qui s’est déjà installée dans CC lors de l’événement de Arrowverse, Crise sur des terres infinies. Rappelons qu’à la fin de cette série les versions alternatives de Barry Allen personnifié par Ezra Miller et Grant Gustin. Miller lui-même a admis que le film suivant de Éclat permettra aux personnages « Ils existent dans leurs propres bulles, entrent en collision. » Sera-ce le cas de Veilleurs?

D’autre part, il y a la présentation du Homme chauve-souris que Muschietti a fait dans ses réseaux, où vous pouvez voir le logo de la chauve-souris éclaboussé de sang dans le meilleur style Veilleurs. C’est peut-être un autre signe qui laisse présager la participation au film de ce groupe de héros qui appartiennent à CC.

As-tu déjà traversé Flash et les gardiens? Ouais dans les comics Batman et flash ils ont enquêté sur Docteur manhattan dans un croisement entre les personnages classiques de la marque et ceux appartenant à la série graphique créée par Alan Moore et Dave Gibbons. Il y a un précédent dans les dessins animés qui pourrait être répété sur grand écran.