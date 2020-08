Exigences minimales et recommandées pour Hitman 3 révélées

Hitman 3 sera l’un des premiers titres à arriver l’année prochaine. Le nouveau jeu mettant en vedette Agent 47 arrivera sur Xbox One, Xbox Series X et PC en janvier 2021 et, à l’approche de ce moment, nous apprenons de nouveaux détails sur le titre développé par IO Interactive. Nous avons récemment appris que sa version informatique serait exclusive à Epic Games Store. Et aujourd’hui, grâce à cette même page, nous avons connu les exigences minimales et recommandées du jeu.

Il est surprenant de voir dans ce cas comment, dans les recommandations minimales, un processeur puissant sera nécessaire, alors que la carte graphique n’est pas trop haute. Bien sûr, pour les exigences recommandées, nous devrons avoir un PC robuste et bien équipé, ce qui nous donne une idée du potentiel des jeux de la prochaine génération.

Configuration minimale requise pour profiter de Hitman 3 sur PC

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits

Processeur: Intel Core i5-2500 3.3Ghz CPU / AMD Phemon II X4 940 CPU

Mémoire RAM: 8

Espace disque dur: 80 Go

Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

Direct X: 12

Exigences recommandées

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits

Processeur: Intel CPU Core i7 4790 4Ghz

Mémoire RAM: 16

Espace disque dur: 80 Go

Carte graphique: NVIDIA GPU GeForce GTX 1070 / AMD GPU Radeon RX Vega 56 8G

Direct X: 12

Hitman 3 sera disponible en janvier 2021 sur Xbox One, Xbox Series X et PC.