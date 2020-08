Exigence de masque presque nulle part: la Scandinavie essaie de se mettre topless

Alors que le reste du monde porte un bon masque, vous pouvez voir de nombreux nez libres en Scandinavie. La Suède, par exemple, ne stipule pas de couvrir la bouche et le nez sur son itinéraire spécial. Mais ses pays voisins s’abstiennent également de faire de telles recommandations. Et ils ont des nombres d’infection beaucoup plus faibles.

Même le président américain Donald Trump porte parfois un masque. Dans de nombreux pays, le port d’une protection bouche-nez est désormais obligatoire. La Scandinavie est une exception. Que ce soit dans les supermarchés, les bus ou les zones piétonnes très fréquentées – à Stockholm, Copenhague, Oslo, Helsinki et Reykjavik, seules quelques personnes portent des masques.

Dans une récente enquête de l’institut de sondage YouGov, entre cinq et dix pour cent des personnes interrogées dans les pays nordiques ont déclaré utiliser un masque pour se protéger en public. Cette proportion n’a pas changé depuis le début de la pandémie. Dans la plupart des 20 autres pays de l’enquête, le pourcentage de porteurs de masques est passé de 70 à 80%, y compris aux États-Unis et en Inde.

Camille Fornaroli a été choquée de voir que les masques à Stockholm sont l’exception. “J’ai l’impression que si le gouvernement ne dit pas clairement” Nous vous recommandons de porter un masque “, alors personne ne le fera”, déclare la Française de 21 ans qui étudie en Suède.

La Suédoise Birgitta Wedel souhaite également que les autorités recommandent des masques – du moins dans les transports publics. Mais tant que l’exigence officielle ne change pas, il continuera à quitter la maison sans masque. «Je n’en porte pas parce que personne d’autre ne le porte», dit le retraité. Marten Sporrong, homme d’affaires de 50 ans, le voit de la même manière: “S’ils ne nous disent pas que nous avons besoin de masques, alors nous ne les portons pas non plus”.

La Suède a emprunté la voie spéciale Corona

Il n’y a pas eu de verrouillage strict en Suède, le taux de mortalité est nettement plus élevé que dans les pays voisins. Avec son parcours particulier dans la pandémie, Stockholm a fait sensation dans le monde entier et a été évitée par les pays voisins.

Mais en ce qui concerne les masques, les Européens du Nord semblent largement d’accord. «À l’exception de la Suède, il y a très peu de cas dans ces pays», déclare l’épidémiologiste KK Cheng de l’Université de Birmingham en Angleterre. “C’est pourquoi je ne les blâme pas pour les masques tant qu’ils gardent une distance raisonnable et surveillent de près les contacts.”

L’épidémiologiste en chef suédois Anders Tegnell ne recommandera des masques de protection que s’il “existe des preuves de leur efficacité”. “C’est irresponsable et têtu”, déclare l’épidémiologiste Cheng de son collègue suédois. “S’il a tort, ça coûte la vie. Si je me trompe, qui fait du mal à ça?”

Masques inutiles en raison de quelques infections

Après que l’Organisation mondiale de la santé a modifié sa directive, les autorités danoises ont recommandé des masques de protection depuis début juillet, du moins dans certaines situations. Par exemple, lors du retour d’une zone à risque ou sur le chemin du test corona dans un hôpital.

Vendredi, ils ont étendu les recommandations aux transports en commun. Après la fin des vacances, il pourrait être plus difficile de respecter les règles de distance dans la foule dans les bus et les trains, a déclaré l’autorité sanitaire. Il est donc conseillé à chacun d’avoir un masque dans sa poche afin de pouvoir le mettre si nécessaire.

En Norvège et en Finlande, les autorités ne rejettent généralement pas les masques, mais ne les jugent pas nécessaires actuellement en raison des rares infections. «Dans un proche avenir, lorsque les chiffres augmenteront, nous devrons en tenir compte», déclare Are Stuwitz Berg, médecin à l’Institut norvégien de santé publique.