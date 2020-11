Exide Technologies Emea & Asia Pacific Est Désormais Indépendante

Le propriétaire de Tudor a de nouveaux propriétaires et est maintenant une entreprise indépendante. La «nouvelle» Exide Technologies a son siège près de Paris et s’impose comme l’un des principaux fournisseurs mondiaux de stockage d’énergie.

Suite à l’acquisition par de nouveaux propriétaires, Exide Technologies EMEA & Asia Pacific a achevé avec succès sa séparation avec Exide Holdings aux États-Unis.

L’ensemble de son entreprise a été transféré à un groupe d’actionnaires à long terme sous US Energy Technologies Holdings. Dans le cadre de cette transaction, la nouvelle société a reçu une injection de capital de la part des nouveaux investisseurs.

La nouvelle société a son siège près de Paris et se positionne comme le principal fournisseur de solutions avancées de stockage d’énergie pour le marché automobile et industriel.

La «nouvelle» Exide compte plus de 5000 employés en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie, qui cherchent à répondre aux besoins des marchés avec les meilleurs produits et services avec plusieurs marques renommées du marché, comme par exemple Tudor.

Exide dispose de deux sites de recherche et développement et de onze unités de production en Europe. L’engagement de l’entreprise passe par une ingénierie de haute qualité dans le développement, la fabrication, la commercialisation, la distribution et le recyclage, en continuant à investir dans l’innovation pour trouver les meilleures solutions de stockage d’énergie qui répondent aux besoins des clients.

Équipe de direction expérimentée

Exide Technologies est géré par une équipe de direction expérimentée et hautement dévouée, dirigée par Stefan Stübing, ancien président de la région EMEA et APAC et nouvellement nommé président, PDG et PDG.

Les actionnaires ont également annoncé la nomination de Joe Hinrichs au poste de président du conseil d’administration, qui occupait auparavant le poste de président de l’activité automobile mondiale de Ford Motor Company.

LIRE TROP

Exide célèbre son 130e anniversaire

«Maintenant, en tant que pigistes, nous sommes plus agiles. Cela nous permettra de réagir encore plus rapidement aux souhaits de nos clients et aux besoins du marché », déclare Stefan Stübing, PDG.

«Les nouveaux propriétaires représentent un groupe de détenteurs d’actions à long terme d’Exide et nous connaissent bien, démontrant ainsi leur engagement continu envers notre succès.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂