Exemple de persévérance. Lancia Ypsilon renouvelle avec un deuxième lifting

Exemple parfait d’endurance et de persévérance sur le marché automobile, la Lancia Ypsilon poursuit sa route contre tout et tout le monde, à l’heure où, intégrée dans un nouveau groupe, Stellantis, la marque turinoise peut connaître une nouvelle période d’expansion. Cependant, alors que cela ne se produit pas, l’Ypsilon ‘piccolo’ se présente dans un nouveau restylage.

De nos jours le seul modèle de Lancia, et en plus de cela avec des ventes réduites uniquement et uniquement sur le marché intérieur (Italie), Ypsilon continue de faire des faiblesses, des forces, au nom de la survie. Avec la récompense à émerger, à travers le prix de la meilleure proposition de vente, en Italie, dans le segment des citadins.

Cependant, après avoir reçu un restylage en 2015, soit quatre ans après le lancement de la génération actuelle, Lancia Ypsilon subit à nouveau un «lavage du visage», pour l’année à venir. Ce qui, même sans apporter de changements majeurs ou profonds, parvient à faire la différence par rapport au modèle en vente.

Actuellement dans sa troisième génération, la Lancia Ypsilon commence à montrer, tout de suite et suite à cette mise à jour, une nouvelle calandre de cadre avant et des lames métallisées verticales, en même temps qu’elle perd la grande majorité du chrome restant, qu’elle exposait à l’étranger. Dans ce cas, échangé contre des finitions satinées.

Dans le domaine des couleurs extérieures, nous soulignons l’introduction d’un nouvel Azul Elegant, en tant qu’interprétation moderne de l’Azul Lancia classique, tandis que, dans l’éclairage, la nouveauté sont les nouveaux feux de jour à LED, qui se démarquent dans un pare-chocs surélevé et rénové. .

Passant à l’habitacle, Lancia a installé un nouvel écran tactile 7 ″ avec système d’infodivertissement, Apple CarPlay et Android Auto, et Ypsilon peut également s’enrichir, suite à ce restylage, avec l’inclusion d’un pack EcoChic, dont il fait partie comprend un air filtre de conditionnement capable de retenir 99% des allergènes et 98% des bactéries.

A noter également le fait qu’Ypsilon porte une doublure intérieure en plastique recyclé, à base de bouteilles extraites de la mer Méditerranée, même si et si vous préférez quelque chose de plus chic, vous pouvez également opter pour des solutions plus traditionnelles, comme l’Alcantara.

Les changements dépendent également du niveau d’équipement choisi – Argent ou Or.

Avec moteurs essence MHEV et GPL

En parlant de moteurs, la Lancia Ypsilon adopte une nouvelle solution de moteur hybride doux, identique à celle lancée sur les Fiat 500 et Panda désormais électrifiées, et qui est basée sur un moteur trois cylindres FireFly de 1,0 litre développant 70 ch, plus un moteur électrique. système batterie 12V et batterie lithium-ion, qui, fonctionnant au démarrage, contribue, selon la marque italienne, à réduire les émissions de CO2 de 13%.

Parallèlement à ce moteur MHEV, le modèle dispose également d’un moteur thermique, qui peut également fonctionner au GPL, synonyme d’un bloc Twin Air de 0,9 litre, développant 85 ch.

Maintenant disponible… en Italie

Lancia a déjà commencé, cependant, avec la commercialisation de l’Ypsilon renouvelé, en le proposant – uniquement en Italie, bien sûr -, dans le cas du moteur Mild-Hybrid avec un niveau d’équipement inférieur, Silver, avec un prix de départ de 15 100 Euros. L’or commence à 16 700 euros.

