Exclusivités PS4, y compris The Last of Us 2, dirigent les nominés aux DICE Awards

Bien que le théâtre des Game Awards soit un spectacle divertissant, ce sont les DICE Awards qui sont largement considérés comme le prestigieux événement sur le tapis rouge de l’industrie. Et tout juste après avoir balayé la vitrine de Geoff Keighley à la fin de l’année dernière, les jeux publiés par Sony dominent la liste des nominés pour l’événement de l’Academy of Interactive Arts & Sciences.

The Last of Us: Part II, maintenant le jeu le plus récompensé de l’histoire, est le favori avec 11 nominations, mais Ghost of Tsushima n’est pas loin derrière avec dix – y compris un clin d’œil pour le jeu en ligne de l’année, qui est impressionnant réalisation compte tenu de Ghost of Tsushima: Legends a été corrigé après la sortie et n’était clairement pas l’objectif principal du projet.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est également nominé cinq fois, tandis que Dreams, Astro’s Playroom et MLB The Show 20 sont également reconnus. Le jeu de l’année sera combattu par Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hadès et The Last of Us Part II. Les gagnants seront déterminés par un panel de professionnels du jeu vidéo, que vous pouvez voir ici.