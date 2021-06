Exclusivité Xbox Series X|S Timed The Medium Psyches Out PS5 en septembre

Xbox Series S | La nouvelle Xbox 100% digitale | Compatible 4K HDR

Découvrez la toute nouvelle Xbox Series S, notre Xbox la plus compacte de tous les temps, 100% Digitale, une console next-gen à un prix accessible 4K HDR - Plongez dans des univers ultra détaillés avec une résolution interne 1080p HDR. Compatible avec la technologie 4K HDR en connectant votre Xbox Series S à votre téléviseur 4K pour jouer dans de meilleurs conditions grâce à la mise à l'échelle (2160p) 120 FPS - La Xbox Series S permet un rendu encore plus fluide et dynamique allant jusqu’à 120 images par seconde (compatible Fortnite, Call of Duty : Warzone, Rocket League etc) Disque SSD 512GB - Profitez du disque SSD de 512GB pour des chargements quasi-instantanés Raytracing - Encore plus d’immersion avec le Raytracing qui permet d’afficher des lumières et reflets réalistes, pour des environnements plus vrais que nature sur les jeux Xbox compatibles Audio spatial 3D - Découvrez la nouvelle génération de technologie audio qui vous placent au coeur de votre expérience de jeu avec le Dolby Atmos pour les jeux compatibles 100% Rétrocompatible- Profitez d'une très large sélection de vos anciens jeux Xbox (100% des jeux Xbox One, des centaines de jeux Xbox 360 & Xbox originale) directement sur votre Xbox Series S Xbox Game Pass – Débloquez un large catalogue de plus de 150 jeux exceptionnels pour un abonnement mensuel accessible (abonnement vendu séparément) dont FIFA 20, NBA2K21 ou encore GTA V mais aussi 100% des exclusivités Xbox dès le jour de leur sortie (Minecraft, Forza Horizon 4, Gears 5, Sea of Thieves, Halo la collection le Major etc)