Exclusivité «  The Expanse  »: Naomi et Filip ont une discussion en famille animée dans le nouveau clip de la saison 5, épisode 7

Jusque là, saison cinq de « The Expanse » d’Amazon Prime a été une course très engageante après les épisodes plus lents de l’année dernière sur le monde des colonies d’Ilus IV, livrant certains des plus beaux moments de l’histoire de la série.

L’équipage intrépide de la Rocinante est dispersé à travers le système solaire absorbé dans divers agendas personnels alors que la Terre se remet d’une attaque d’astéroïde furtive vicieuse grâce au voyou Belter Marco Inaros (Keon Alexander) et sa marine libre.

Alex (Cas Anvar) est retourné sur Mars pour renouer avec son clan brisé, Amos (Wes Chatham) est parti sur Terre pour régler les affaires de sa mère après sa mort, et Naomi (Dominique Tipper) tente désespérément d’intercéder dans le chemin imprudent emprunté par son fils abandonné Filip (Jasai Chase Owens), tombé sous le charme de son père fanatique.

45secondes.fr a publié un clip exclusif pour le septième épisode de mercredi intitulé « Oyedeng », qui se traduit par le mot « au revoir » dans Belter créole . Jetez un œil ci-dessus.

Cet aperçu tendu touche à l’un des thèmes centraux de cette saison, celui des complexités rédemptrices de la parentalité et de la famille. On assiste ici à une sérieuse confrontation entre Naomi et son fils Filip à bord du vaisseau amiral Pella alors qu’elle tente de lui expliquer les ramifications de ses actes homicides.

C’est une autre de ces scènes émouvantes et concentrées contre la tapisserie d’un plus grand drame galactique qui rend cette série épique si mémorable .

« L’étendue « L’épisode 7 de la saison 5 est diffusé le mercredi 13 janvier sur Amazon Prime .

