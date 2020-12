Exclusivité Ps5 "retour": La Bande Annonce Annonce La Sortie De Mars

Le jeu de tir exclusif à PS5 « Returnal » a une date de sortie. À partir de mars 2021, vous vous lancerez dans des fusillades sauvages sur une planète extraterrestre dans le jeu – encore et encore et encore et encore.

Un peu roguelike, un petit enfer de balle et beaucoup de spectacle: Dans une nouvelle bande-annonce, Studio Housemarque montre de nouvelles impressions de gameplay de « Returnal ». A la fin du clip, les développeurs annoncent la sortie du jeu PS5: selon le plan actuel, il sortira le 19 mars 2021.

Mort et renaissance dans des mondes étranges

Dans « Returnal », vous jouerez l’astronaute Selene qui s’affirme contre les extraterrestres avec des armes à feu. Les projectiles volent autour de ses oreilles casquées. Si elle meurt au combat, elle renaîtra apparemment et devra tenter à nouveau de percer la multitude de monstres. « Break the Cycle » est ce que dit la bande-annonce – probablement une allusion à une boucle temporelle dans laquelle se trouve le personnage principal et qui assure la structure roguelike du jeu.

« Returnal » épuise les capacités d’immersion de la PS5

Dans le blog PlayStation, l’éditeur Sony met une fois de plus en évidence les capacités du contrôleur DualSense, qui doivent être utilisées efficacement dans « Returnal ». Chaque arme a un mode de tir alternatif qui est activé en appuyant sur la gâchette adaptative. Si vous n’appuyez pas aussi loin sur la gâchette, vous n’obtiendrez que le mode cible – donc deux modes peuvent être utilisés avec un seul bouton. De plus, la PS5 devrait reproduire les environs étranges de la planète extraterrestre de manière particulièrement immersive grâce à son audio 3D.