Exclusif: Vadhir Derbez de White Elephant fait l’éloge de Bruce Willis à la lumière du diagnostic d’aphasie

Le récemment publié Éléphant blanc sera l’un des Bruce Willis‘ les derniers films. Plus tôt cette année, la fille de Willis, Rumer, a annoncé que l’acteur cesserait d’agir après avoir reçu un diagnostic d’aphasie, un trouble neurologique causé par des dommages au cerveau responsable du langage, qui affecte finalement sa capacité à communiquer. Dans les mois qui ont suivi la révélation de l’état de Willis, d’anciens réalisateurs et co-stars comme Boucleur l’acteur Joseph Gordon-Levitt n’a fait que des éloges pour Willis. Le soutien du public à l’acteur se poursuivra certainement alors que la dernière poignée de films de Willis sortira tout au long de l’année. En effet, son Éléphant blanc co-vedette Vadhir Derbez a offert ses propres mots sur Willis dans notre interview exclusive, disant « c’était un honneur en général, juste d’être dans l’un de ses derniers films et de l’avoir sur [and sharing] le plateau avec lui. »

Réalisé et co-écrit par Jesse V. Johnson, Éléphant blanc raconte l’histoire du mafieux Gabriel Tancredi (Michael Rooker) qui, subissant une sorte de crise morale, change de camp lorsque son ami de longue date et patron du crime Arnold Soloman (Willis) ordonne de frapper deux policiers (dont l’un est joué par Olga Kurylenko) témoins d’un assassinat commis par un membre du gang Carlo Garcia (Derbez). Éléphant blanc a de l’action et du cœur, et marque une réunion entre Willis et Johnson, qui avaient travaillé ensemble des décennies auparavant lorsque Johnson était encore coordinateur de cascades.

Derbez dit que Willis est une « légende »

Selon Variety, les réalisateurs les plus récents de Willis étaient tous concernés ou conscients de certains degrés de la condition de l’acteur. En fait, selon le Los Angeles Times, Johnson a rencontré Willis avant le début de la production en avril 2021 et a déclaré : « [It] était clair qu’il n’était pas le Bruce dont je me souvenais. » Cela a entraîné un changement de production, réduisant initialement le calendrier de tournage de Willis à deux jours de huit heures par semaine avant de le réduire finalement à quatre heures. De plus, Johnson s’est vu proposer une chance de réaliser deux autres films avec Willis, qu’il a refusé par respect pour son collègue et ami Derbez, qui a partagé quelques scènes avec Willis dans Éléphant blanc, a fait écho à la préoccupation de Johnson. « Nous commencerions à voir [his symptoms] sortez, et vous devez juste être compréhensif, vous devez être un bon partenaire là-bas et être patient. »





Bien sûr, Derbez n’avait que les meilleures choses à dire sur Willis. Bien qu’ils ne partagent pas beaucoup de scènes ensemble, le temps qu’ils passent ensemble dans Éléphant blanc prouver des points cruciaux et hautement émotionnels pour chacun de leurs personnages. « Il a si bien fait. Il a été incroyable. C’est une telle légende. Je pense que tout ce qu’il fait – et [has] Fini – [is] tellement bon, alors le simple fait de le voir jouer, honnêtement, c’était génial », dit-il. « Je suis juste heureux que les gens puissent profiter d’un autre film avec lui. »

Éléphant blanc est maintenant disponible dans certains cinémas et en streaming sur AMC+.