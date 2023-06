Exclusif : Une chair appropriée a sauvé la vie de Joe Lynch

Stuart Gordon a insufflé des cauchemars au cinéma, élargissant nos définitions de l’horreur et de la sexualité avec ses légendaires adaptations de HP Lovecraft. Que ce soit Réanimateur, From Beyond, Dagonou Monstre du château, Gordon a piétiné les attentes et les notions communes de «bon» et de «mauvais» art avec ses films complètement fous, joyeusement sauvages et mémorables à l’infini. Il était notre interprète le plus éminent de Lovecraft, un auteur qui avait désespérément besoin d’interprétation.







Ce flambeau a été passé à Joe Lynchle cinéaste derrière Grabuge (avec Steven Yeun et Samara Weaving) et À bout portant (avec Frank Grillo et Anthony Mackie). Lorsque Gordon est décédé avant de terminer son adaptation de Lovecraft La chose sur le pas de la portesa star et icône de l’horreur Barbara Crampton est venue à la rescousse, produisant une image qui honorait Gordon tout en continuant son héritage dans de nouvelles directions – Chair appropriée. C’est des bananes.

Une merveille méchante et étrange mettant en vedette Heather Graham, Judah Lewis, Johnathon Schaech, Bruca Davison et Crampton elle-même, Chair appropriée suit une psychologue et son patient, un jeune homme atteint de schizophrénie qui croit être possédé par une entité ancienne capable de sauter de corps en corps. Il a eu sa première au récent Festival du film de Tribeca, et avant sa sortie en salles, Lynch et le casting ont parlé avec MovieWeb du film. Dans cet aperçu de notre conversation, Lynch raconte comment la réception du script pour Chair appropriée lui a littéralement sauvé la vie.







Barbara Crampton : sauveuse