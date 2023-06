Exclusif : une arnaqueuse sur les réseaux sociaux court pour sauver sa vie dans un nouveau clip de Follow Her

Suis-la est un thriller psychosexuel dans la veine de Brian De Palma, ou comme Paul Verhoeven sur Instagram. C’est un thriller érotique mais dérangeant, et il arrive dans certains cinémas et via une vidéo à la demande le 2 juin 2023. Dani Barker écrit et joue aux côtés de Luke Cook (Les aventures glaçantes de Sabrina) et Marc Moïse (Bombe, Des hommes fous). Vous pouvez consulter le synopsis officiel et un clip exclusif ci-dessous:





Jess (Dani Barker) a enfin trouvé son hameçon : filmer secrètement des interactions effrayantes qu’elle rencontre via des offres d’emploi en ligne et utiliser les défauts des autres pour alimenter son succès en streaming. Pour son prochain épisode, elle a été embauchée par Tom (Luke Cook) pour écrire la fin d’un scénario dans une cabane isolée et somptueuse. Une fois sur place, la séduisante scénariste autoproclamée lui tend un scénario dont les deux sont les personnages principaux. Ce client n’est pas ce qu’il semble être, et même si l’argent est super… le vrai paiement ici pourrait lui coûter la vie. Follow Her est un thriller psycho-sexuel qui interroge les frontières éthiques des réseaux sociaux.

Un escroc se retrouve dans une situation sexuelle dangereuse

Le nouveau film a été inspiré par les propres expériences réelles de l’écrivain / star Barker en prenant les emplois les plus étranges en ligne de Craigslist et en les filmant avec des caméras cachées. Au départ, Barker voulait écrire quelque chose entre deux personnages au même endroit, quelque chose qu’elle pourrait « faire pour pas cher ». Elle voulait que son personnage Jess soit soudainement enfermé dans une maison avec une seule option : garder son « personnage » dans l’histoire de Tom en vie.

Le film a remporté 20 prix tout au long du circuit des festivals de cinéma, dont le meilleur film d’horreur au MidWest WeirdFest, la meilleure actrice à l’Albuquerque Film & Music Experience et le long métrage Dark Matters au Austin Film Festival. Le film a également été nominé pour 30 prix au total, dont le meilleur film Graveyard Shift au Nashville Film Festival et le American Independents Competition au Cleveland International Film Festival.

Stephen Rosenberg, de 45secondes.fr, a écrit que le film était un commentaire passionnant, écrivant:

La façon dont l’histoire se déroule n’est pas non plus comme votre thriller typique, qui insuffle une vie rafraîchissante à un genre qui a tendance à rejouer les mêmes histoires encore et encore. Au moment où vous arrivez à la révélation de Suis-la, vous vous demandez « Qu’est-ce qui vient de se passer ? », au lieu de dire « J’ai vu ça venir ». Félicitations à Dani Barker pour une écriture exceptionnellement créative.

Assurez-vous de vérifier Suis-lade Quiver Distribution, dans certains cinémas et par vidéo à la demande à partir du 2 juin 2023.