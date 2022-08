Exclusif : Un Viking en herbe fait ses courses dans le clip de Wild Men

Suite à la sortie du film aux États-Unis en salles en juin, nous avons un clip exclusif à dévoiler du nouveau film danois Hommes sauvages. À la fois comédie et thriller, ce film unique raconte l’histoire d’une amitié improbable lorsqu’un homme souffrant d’une crise de la quarantaine qui se croit un Viking rencontre un fugitif en fuite dans le désert. Dans notre clip exclusif, nous pouvons voir à quoi ressemble la vie d’un Viking de nos jours lorsque l’on tente de troquer des articles dans une épicerie.

Hommes sauvages, qui sortira en VOD le 5 août, est réalisé par Thomas Daneskov. Le scénario a été co-écrit par Daneskov et Morten Pape. À la tête du casting se trouvent Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist, Sofie Gråbøl et Marco Ilsø. Le synopsis officiel est ci-dessous.

« Armé seulement d’un arc et d’un ensemble de peaux d’animaux, Martin se lance dans la forêt dans une tentative malavisée de surmonter sa crise de la quarantaine. Une rencontre fortuite avec un fugitif nommé Musa mène à un voyage tordu à travers les fjords avec la police, les trafiquants de drogue , et la famille de Martin non loin derrière. Alors qu’une amitié improbable se développe et que des décors extrêmement originaux se déroulent, la quête de Martin pour la virilité mène à des réalisations profondes et hilarantes et inconfortables sur l’idéal masculin présumé.