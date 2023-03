Exclusif : un vaisseau mystérieux s’approche d’un équipage squelette de soldats dans Last Sentinel

Nous avons un clip exclusif pour la première du nouveau film de Vertical Entertainment Dernière sentinelle. Arrivant dans les salles et les points de vente VOD / numériques le 24 mars, le film se déroule dans un monde dystopique, des décennies dans le futur au milieu d’une guerre majeure qui dure depuis 40 ans. Le film suit un équipage squelettique éloigné de soldats stationnés sur une plate-forme océanique éloignée où ils ont perdu tout contact avec le reste du monde, des mois après l’arrivée de leur secours. Cela les rend particulièrement paranoïaques lorsqu’un vaisseau mystérieux s’approche soudainement, car on ne sait pas encore trop quoi en penser. Vous pouvez voir ce que nous voulons dire en regardant le clip ci-dessous.

Le synopsis officiel de Dernière sentinelle est comme suit:

Entouré par un océan sans fin à des milliers de kilomètres de chez eux, un équipage squelettique de soldats se dresse comme le dernier bastion, défendant leur patrie contre une invasion par un ennemi qu’ils n’ont jamais vu. Leur période de service s’est terminée il y a 3 mois sans aucun soulagement en vue. Seuls et incertains quant au sort qui les attend, la tension qui couve au sein de l’équipage s’intensifie lorsqu’un mystérieux bateau dérive à portée, alors que la paranoïa grandit pour tester leur loyauté.

Dernière sentinelle est écrit par Malachie Smyth (Le score) et réalisé par Tanel Toom (Vérité et justice). Le film met en vedette Kate Bosworth (En route pour la balade), Lucien Laviscount (Émilie à Paris), Thomas Kretschmann (Piscine à débordement) et Martin McCann (L’informateur). Il est produit par Ben Pullen, Ivo Felt, Jorg Bunschuh, Pippa Cross et Matthew James Wilkinson. Les producteurs exécutifs incluent Peter Jarowey, Rich Goldberg, Mitch Budin, Phil Hunt, Compton Ross, Will Clarke, Andy Mayson, Mike Runagall, Carlos Gerstenhauer, Sam Corsellis, William Pullen, Rain Ranny, Raido Toonekurg, Janette Day, Smyth et Josef Brandmeier .





Last Sentinel nous emmène dans un avenir aquatique

Divertissement vertical

« Ce film, réalisé avec le sang, la sueur et les larmes des acteurs et de l’équipe, saura, espérons-le, séduire le public avec son puissant voyage émotionnel et le ravir avec sa vision audacieuse et inquiétante d’une planète future », a déclaré Peter Jarowey de Vertical dans un communiqué. avant la sortie du film. »[The movie] fait un travail incroyable en plongeant le spectateur dans les conditions déchirantes et désolées de cette tour de guet dans laquelle l’équipage est piégé mais refuse d’abandonner. Le chaos d’être échoué en mer est aussi terrifiant que beau dans sa représentation, et chaque personnage offre la performance d’une vie.

Dernière sentinelle sortira en salles et en VOD le 24 mars 2023 via Vertical Entertainment. Pour un autre regard sur le film, vous pouvez voir la bande-annonce complète ci-dessous.