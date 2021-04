Exclusif: Un roman d’aventure peu connu de Jules Verne marque une série de bandes dessinées de science-fiction avec «  Lighthouse  »

Largement considéré comme le «père de la science-fiction», le célèbre poète, romancier et dramaturge français connu sous le nom de Jules Verne célèbre ce qui aurait été son 193e anniversaire cette année.

Né le 8 février 1828, Verne a inauguré la grande ère de la fiction spéculative avec ses romans classiques, «20 000 lieues sous les mers», «De la Terre à la Lune», «Autour du monde en 80 jours» et «Voyage à le Centre de la Terre. »

Maintenant, l’une des œuvres les moins connues de Verne de 1905, « Le phare au bout du monde », est adaptée pour la première fois en une mini-série de cinq numéros de bandes dessinées à Image Comics qui sortira en avril. Orchestré par l’équipe créative chevronnée de Brian Haberlin et David Hine («The Marked», «Sonata»), «Jules Verne’s: Lighthouse» prend une tournure de science-fiction et projette les lecteurs dans les hautes mers de l’espace pour un cyberpunk fougueux. saga.

Voici le synopsis officiel:

« Jules Verne: le phare » est situé au bord de la galaxie, où se trouve un supercalculateur géant connu sous le nom de phare. Le seul cerveau assez puissant pour naviguer dans les navires à travers un sargasso de trous de ver naturels, réduisant potentiellement des mois, voire des années, le voyage d’un vaisseau spatial. Trois humains, un extraterrestre et un robot nounou ont occupé la station éloignée pendant des années dans une paix relative jusqu’à ce que l’arrivée du capitaine Kongre et de sa bande de pirates féroces menace l’avenir de la civilisation et révèle que chacun des membres de l’équipage du phare a caché un choc choquant. secret. Celui qui contrôle le phare contrôle cette partie de la galaxie. «

Jules Verne: Phare # 1 (ComiXology). 4,99 € chez Amazon

L’histoire peu connue de Jules Verne prend une tournure comique de science-fiction dans cette nouvelle série des créateurs Brian Haberlin et David Hine. A lire : Non, le rover Perseverance n'a pas repéré d'arc-en-ciel sur Mars

Image 1 sur 6 Les créateurs Brian Haberlin et David Hine emmènent « Le phare de Jules Verne » dans les profondeurs de la piraterie spatiale à partir d’avril. (Crédit d’image: Image Comics) Image 2 sur 6 Les créateurs Brian Haberlin et David Hine emmènent « Le phare de Jules Verne » dans les profondeurs de la piraterie spatiale à partir d’avril. (Crédit d’image: Image Comics) Image 3 sur 6 Les créateurs Brian Haberlin et David Hine emmènent « Le phare de Jules Verne » dans les profondeurs de la piraterie spatiale à partir d’avril. (Crédit d’image: Image Comics) Image 4 sur 6 Les créateurs Brian Haberlin et David Hine emmènent « Le phare de Jules Verne » dans les profondeurs de la piraterie spatiale à partir d’avril. (Crédit d’image: Image Comics) Image 5 sur 6 Les créateurs Brian Haberlin et David Hine emmènent « Le phare de Jules Verne » dans les profondeurs de la piraterie spatiale à partir d’avril. (Crédit d’image: Image Comics) Image 6 sur 6 Les créateurs Brian Haberlin et David Hine emmènent « Le phare de Jules Verne » dans les profondeurs de la piraterie spatiale à partir d’avril. (Crédit d’image: Image Comics)

Pour Haberlin, « Le phare du bout du monde » de Jules Verne fait partie de ces histoires qu’il a voulu adapter depuis un certain temps.

« Une histoire de survie et de vengeance, l’histoire originale a eu lieu sur Terre dans les années 1850, nous l’avons un peu déplacée jusqu’à 2717 et l’avons placée dans l’espace lointain et dans l’univers que j’ai créé dans mes romans graphiques ‘Anomaly’, » a-t-il déclaré à 45secondes.fr. «Notre nouveau phare est un supercalculateur de la taille d’un gratte-ciel qui effectue des calculs qu’aucun ordinateur de bord ne peut faire, pour naviguer dans un Sargasse de trous de ver que le Conglomérat utilise pour réduire les années de temps de transit.»

« Ceux qui contrôlent le phare peuvent simplement détruire des navires en fournissant leur propre télémétrie, puis en permettant aux pirates de ramasser les os, un moyen de piraterie beaucoup plus sûr que de se battre et de devoir monter à bord d’un navire pour le prendre. » Dans cette version, nous avons une femme. mener avec un passé sombre », a ajouté Haberlin.

«Elle était autrefois une soldate, psychologiquement endommagée par ses expériences de guerre. Elle croyait que cette mission à l’autre bout de l’Univers sur une base principalement automatisée la protégerait. Elle avait tort. Maintenant, c’est à elle et à sa« nounou bot ». pour reprendre le phare et empêcher que certaines des technologies les plus meurtrières connues du Conglomérat ne tombent entre les mains des pirates. «

Jules Verne a écrit ses « Voyages extraordinaires » au 19ème siècle, mais pour Hine, ils ont une qualité intemporelle, ce qui les rend remarquablement faciles à transposer dans n’importe quelle période.

«Il a rivalisé avec HG Wells pour le titre de« Père de la science-fiction », donc je suis certain qu’il aurait aimé l’idée des pirates et des robots de l’espace», a déclaré Hine à 45secondes.fr. « En parlant de » bots « , Moses, le » robot nounou « a commencé comme un personnage mineur dans le livre, mais est devenu mon préféré. Il est le dernier d’une longue lignée d’intelligence artificielle imparfaite de la Man Machine de » Metropolis « à HAL dans «2001: A Space Odyssey» et «The Terminator». »

« Jules Verne’s: Lighthouse # 1 » arrive dans un numéro spécial de 48 pages d’Image Comics le 14 avril. En plus d’être stocké dans les magasins de bandes dessinées locaux, cette série de science-fiction sera également vendue sur plusieurs plates-formes numériques, y compris Amazon Kindle, Apple Livres, comiXologie et Google Play.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.