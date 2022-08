Exclusif : un couple d’adolescents se prépare à devenir parent dans Icon Clip

Un adolescent doit devenir l’homme dans lequel son père absent n’a jamais été Icône, le nouveau long métrage d’Icon Film LLC et de Pretty Sweet Films. Venant tout juste de faire sa première VOD, le film est disponible sur toutes les plateformes TVOD/Digital et Blu-Ray/DVD à travers l’Amérique du Nord à partir du 1er août 2022. Vous pouvez regarder notre clip exclusif ci-dessous.

Icône est écrit, réalisé et produit par Tony Ahedo. Avec Parker Padgett et Devon Hales, le film présente également Julia Denton, Tony Demil, Brice Anthony Heller et Ronald Sansone. Vous pouvez lire le synopsis officiel du film ci-dessous.

Sam (Padgett) est dans la fleur de l’âge – année senior, insouciant, bons amis et une nouvelle petite amie, Ana (Hales). Lorsqu’une grossesse surprise oblige Sam à affronter les réalités de l’âge adulte et de la responsabilité, les choses deviennent incontrôlables, alors qu’il essaie simultanément de se battre pour trouver sa propre vérité : pourquoi son père n’est plus dans sa vie depuis un an, la mémoire s’estompe.

Icon suit la grossesse chez les adolescentes du point de vue masculin

Films assez doux

Le réalisateur Tony Ahedo fait ses débuts au cinéma avec Icône. Le cinéaste voulait que son premier long métrage soit ancré et relatable, décidant d’aborder le sujet de la grossesse chez les adolescentes. Bien qu’il existe de nombreux autres films qui ont présenté de telles histoires, elles sont rarement racontées du point de vue masculin, et c’est ce qu’Ahedo voulait apporter à la table avec Icône. Ahedo a également pu puiser dans sa propre enfance avec un père absent pour s’en inspirer.

« La plupart des grossesses d’adolescentes décrites dans les films se déroulent du point de vue féminin et je n’en savais rien », a déclaré Ahedo. « Ce que je savais, c’était la masculinité toxique de grandir en tant qu’adolescent sans père. Je savais comment j’aurais réagi dans une situation de grossesse et les choses qui comptaient à ce moment-là. Mon intention n’est pas de glorifier la perspective masculine, mais de le montrer d’une manière qui montre l’idéalisation du patriarcat et les vues masculines toxiques du passé. »

Parce que le film est en partie inspiré de la vie d’Ahedo, il se déroule dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg, en Floride, et présente de nombreux lieux remarquables de la région. Pour aller plus loin que cela, Ahedo a également expliqué comment il avait mélangé bon nombre de ses souvenirs d’enfance réels dans l’histoire, ce qui en faisait un projet très personnel pour le réalisateur.

« La vérité est le premier mot qui ressort quand on décrit Icône pour moi », a poursuivi Ahedo. « Il y a beaucoup de vérité dans ce film, des choses que j’ai basées directement sur ma vie. Chaque flashback du film est incorporé à partir d’un vrai souvenir que j’avais quand j’étais enfant. La mémoire d’arcade figurait en grande partie dans le film, c’était le dernier souvenir de mon père. Il était important pour moi de fonder ces scènes sur ma vérité en tant que personne et réalisatrice. »

Il a ajouté : « Lorsque je collaborais avec notre brillant casting, je regardais toujours à l’intérieur pour trouver la réponse si une question surgissait. Le voyage que poursuit Sam, notre personnage principal, est vaguement basé sur mon temps d’adolescent renouant avec mon propre père. »

Icône est maintenant disponible sur TVOD, Digtal, Blu-ray et DVD, avec l’aimable autorisation de Pretty Sweet Films. Vous pouvez regarder la bande-annonce complète ci-dessous.