Exclusif: Turbo Cola Clip taquine un braquage de dépanneur qui a mal tourné en 1999

Le nouveau film Cola turbo est disponible pour regarder en numérique, et pour coïncider avec la sortie, nous pouvons partager un extrait exclusif du film. Un drame de passage à l’âge adulte qui se déroule la dernière nuit de 1999, le film ramène les téléspectateurs à une époque révolue où beaucoup avaient peur de ce que « Y2K » apporterait alors qu’un jeune homme élabore un plan pour lancer le nouveau millénaire avec un beaucoup d’argent volé.. Vous pouvez avoir un aperçu du film en regardant notre clip exclusif ci-dessous.

Cola turbo est un film indépendant basé sur la pièce Réveillon du Nouvel An au Stop N Go par Samantha Oty. Le film est le premier long métrage du réalisateur Luke Covert et du producteur Brandon Keeton. Le film met en vedette Nick Stoesser, Jared Spears, Jordyn Denning, Landon Tavernier, Brooke Maroon, Anthony Notarile, Erin Nordseth, Brandon Keeton, Erik Neill et Michelle Hall. Matas Kiskis a co-écrit le scénario et Dennis Robert Thomas a été directeur de la photographie.

Vous pouvez lire un synopsis officiel pour Cola turbo dessous.

Austin Morris renonce à la plus grande fête de l’année pour faire des heures supplémentaires au Quality Mart, au grand dam de ses amis et de sa nouvelle petite amie, Mary Jane. Ce que ses amis ne savent pas, c’est que son véritable plan est de cambrioler le guichet automatique du magasin avec son acolyte stoner, Swearsky, afin qu’il puisse être avec la fille de ses rêves. Ce réveillon du Nouvel An… 1999… va tout changer.

Turbo Cola se déroule dans les années 1990

Pour réussir le tournage Cola turbo, les cinéastes ont tourné dans une station-service à New Cumberland pendant deux semaines après avoir convaincu les propriétaires de fermer boutique un peu plus tôt dans la nuit pendant cette période. Les acteurs et l’équipe ont ensuite passé ce temps à tourner la nuit de 21 heures à 6 heures du matin. Les guichets automatiques et l’achat de faux billets légaux datant des années 1990. »

« Nous avons fait une séance photo avant d’aller sur le plateau le tout premier soir. [The actor] Anthony Notarile, il joue le personnage d’Eric. Il s’est présenté à la séance photo dans une tenue que je possédais en fait en 1999, jusqu’à la ceinture. le producteur Brandon Keeton a déclaré à PennLive, notant à quel point le tournage de la pièce d’époque était nostalgique.





L’histoire s’inspire de Réveillon du Nouvel An au Stop N Go, une pièce écrite par Samantha Oty. À propos de la raison pour laquelle il a accepté de diriger le projet à la demande de Keeton, le réalisateur Luke Covert a ajouté: « J’ai vraiment, vraiment aimé jouer. Et je pensais que c’était une histoire assez compacte pour que nous puissions réussir – ça n’a pas marché. pas d’hélicoptères survolant le Nil ou quelque chose comme ça.

Cola turbo est disponible à la location et à l’achat sur le numérique. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle ci-dessous.