Exclusif : Thomas Jane Blasts Cancel Culture : « Cela devient dangereux de dire la vérité »

Le sujet de la culture d’annulation est un sujet brûlant ces jours-ci, et l’acteur Thomas Jeanne a partagé ses pensées. Jane a abordé le sujet lors d’une interview exclusive avec 45secondes.fr pour promouvoir son dernier film, Tueurs, qui suit les influences des médias sociaux dans une bataille contre des vampires assoiffés de sang. Leur meilleur espoir de survie est avec l’aide d’un joueur en ligne populaire.





Corrélant l’intrigue du film à la réalité, Jane a partagé son point de vue selon lequel de nombreux influenceurs en ligne que nous voyons dépeignent essentiellement des personnages avec leurs personnages de médias sociaux. Il suggère qu’ils sont si populaires parce qu’ils ressemblent à des gens qui « veulent être vos amis », alors qu’en réalité, leurs propres intérêts sont prioritaires par-dessus tout. Il avertit les autres qu’acheter ce qu’ils vendent revient à acheter des pommes empoisonnées.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je pense que les influenceurs travaillent parce qu’ils ont l’air d’être vos amis, ils ont l’air de vivre des vies similaires à la vôtre. Et puis souvent ils le sont, mais ils travaillent pour l’homme. Et vous pouvez « N’oubliez jamais que, vous savez, les influenceurs ont leurs propres intérêts à cœur, pas les vôtres. Et cette carotte qu’ils balancent change toutes les 30 secondes. Cette pomme brillante, leur truc devant vous tout le temps est faux… c’est probablement du poison. Donc, on nous vend des pommes empoisonnées par un groupe de personnes qui, pour une raison quelconque, par manque de gloire, par manque d’adeptes, par manque d’argent, ont adhéré à cette idée qu’ils peuvent nous vendre un tas de choses. »

Jane ajoute qu’en tant que père, il est particulièrement préoccupé par l’impact que les influenceurs peuvent avoir sur les femmes. Il explique que sa démarche est d’offrir à sa fille un autre point de vue en guise de « contrepoids », sachant qu’il ne pourra peut-être pas toujours la faire écouter, mais voulant étendre au maximum la prise de conscience pour questionner les choses que l’on voit en ligne.

« Je ne pense pas que ce soit très sain… Je ne pense pas que ce soit bon pour les femmes. Surtout que j’ai une fille adolescente, et j’essaie de lui offrir un contrepoids. Vous savez, elle n’écoute pas son vieux . Mais j’essaie d’offrir, vous savez, une perspective différente. Et je pense que c’est vraiment tout ce que nous pouvons faire, vous savez, sensibiliser, sensibiliser, ce qui se passe vraiment, parce que dans un monde où il devient dangereux de dire la vérité, c’est une ligne vraiment dangereuse, et j’apprécie les couches du film parce qu’il parle des dangers d’être manipulé à une échelle massive et mondiale. »





Thomas Jane n’est pas fan de Cancel Culture

L’avenue

À partir de là, Jane entre également dans ses réflexions sur la façon dont la « culture d’annulation » est entrée en jeu ces dernières années. Il a réfléchi à la façon dont Internet lui avait appris à faire preuve de discernement, car lors de sa sortie, il a dû apprendre à distinguer la vérité des mensonges en ligne. Jane dit que remettre en question les choses devrait être sain, mais c’est ce qui conduit les gens à être « annulés » ces jours-ci, arguant que beaucoup de ceux qui ont créé la controverse en ligne n’avaient pas vraiment tort sur ce qu’ils avaient dit.

« Qui sont les sources ? Qui soutient cela ? Y a-t-il une science derrière cela ? Quelle est la science qui paie pour la science… elle est déformée pour servir les objectifs de l’homme et d’une machine beaucoup plus grande. Et je pense que tout l’un de nous peut vraiment comprendre à quel point la machine est grandiose, qui nous manipule. Mais nous voyons que c’est pourquoi les gens se font annuler, parce qu’ils ne mentent pas. La plupart d’entre eux parce qu’ils disent la vérité. Et ce sont des vérités inconfortables qui nous sont cachées pour une raison, parce que c’est très puissant. Vous savez, nous avons la possibilité de nous connecter et d’intervenir de différentes manières et d’utiliser réellement un pouvoir démocratique que nous avons, il n’y a pas eu de meilleur moment pour démocratie que le moment présent avec la technologie que nous avons. En fait, c’est devenu si dangereux pour les gens, que nous sommes maintenant exclus de l’accès à cette vérité.

Jane suggère que remettre ouvertement en question certaines choses ou même simplement avoir une opinion en ligne peut entraîner une annulation. Cependant, il dit que son Tueurs personnage, Elliot Jones, a pu s’attaquer à certains de ces problèmes de manière symbolique, et cela a semblé « rafraîchissant » pour Jane, qui pense qu’il ne serait pas sûr d’avoir

« Il y a une dilution d’idées dangereuses dont il n’est plus acceptable de parler maintenant, vous serez annulé. Vous serez fantôme, vous, vous savez, vous vous réveillerez et vous n’aurez plus d’argent en la banque. Je veux dire, c’est dangereux, vous savez, oh, ouais, nous n’avons pas vraiment aimé ce que vous avez dit à ce sujet. Et ça ou vous soutenez cela, nous avons décidé de geler votre compte bancaire, ou, ou nous avons décidé de déduire 2500 dollars, à cause de ce tweet que vous avez fait. Wow. Comme ça, nous ne comprenons pas tout à fait, parce que ça se passe maintenant à quel point c’est dangereux, pour la société libre. Alors Elliot Jones peut parler de ce truc d’une manière sûre, parce qu’il parle de vampires. Et d’une certaine manière, c’est rafraîchissant, parce que, vous savez, il devient de plus en plus difficile d’avoir une opinion.

Il ne s’agit pas d’avoir raison de poser des questions en ligne. Pour Jane, l’acteur estime qu’une meilleure approche pour gérer les personnes mal informées serait de les éduquer et de leur permettre de grandir. Jane dit qu’il est plus « dangereux » d’être puni pour avoir posé la question, et en utilisant le changement climatique comme exemple, il soutient que la science est en constante évolution et que pour que l’humanité suive le rythme, les gens doivent continuer à offrir de nouvelles perspectives plutôt que de se faire dire quoi croire.

« Vous n’êtes pas obligé d’avoir raison. En fait, si vous avez tort, et si vous êtes capable de faire rebondir cela sur les gens, les commentaires que vous obtenez vous mèneront généralement vers la vérité. Donc, cela n’a pas vraiment d’importance. où vous commencez, la seule idée dangereuse est l’idée que je peux vous dire ce qui est réel, et vous ne pouvez pas répondre que c’est dangereux. Non, cette dame a parlé du changement climatique. Et elle est comme, Ouais, nous avons continué Internet. Et nous avons vu toute cette désinformation. Nous avons donc décidé de diffuser le récit. Elle a dit : « Nous possédons la science qui est sortie de sa bouche, nous possédons la science », personne ne possède la science, vous savez, dans la science, la science ne prétend jamais trouver la vérité sur quoi que ce soit. C’est une découverte continue. C’est un processus. C’est un processus qui doit être démocratique pour fonctionner… maintenant nous voyons que les gens, les scientifiques avec une perspective extérieure, n’obtiennent plus le financement pour l’explorer. Mais c’est de là que viennent toutes les bonnes idées, quelqu’un qui dit : « Et si nous allions dans cette direction ? » « Eh bien, c’est fou, tu ne peux pas aller là-bas. Il n’y a rien là-bas. » Ça et puis le monde est changé, de ce fait. Donc, sans ces voix, nous sommes morts. Morts dans l’eau.

Tueurs est sorti en octobre par The Avenue. Écrit et réalisé par K. Asher Levin, le film met en vedette Thomas Jane, Kara Hayward, Jack Donnelly, Lydia Hearst, Malin Akerman, Abigail Breslin et Ash T. Vous pouvez en savoir plus sur le film dans notre interview conjointe avec Jane et Levin, et vous pouvez voir la bande-annonce officielle ci-dessous.