Exclusif : The Angry Black Girl and Her Monster Director et Star Update Frankenstein

Le Frankenstein L’histoire a inspiré d’innombrables œuvres d’art, puisant dans une peur universelle de la technologie et l’anxiété de l’ère moderne face à «l’homme jouant à Dieu». Cependant, il n’y a sans doute eu que deux ou trois Frankenstein-des films inspirés au cours du dernier demi-siècle qui pourraient être qualifiés de grands (Chair pour Frankenstein, maiet Dépravé). Bomani J. Story ajoute son nouveau film, La fille noire en colère et son monstreà ce pedigree.





Le film de Story est centré sur une puissante performance de Laya DeLeon Hayes en tant que fille noire titulaire, Vicaria, qui a le droit d’être en colère – sa mère est décédée et son frère a été tué par les mêmes trafiquants de drogue qui vendent des stupéfiants à son père . Vicaria est un génie obsédé par l’idée que la mort n’est qu’une maladie, ce qui est un mécanisme d’adaptation approprié pour une personne qui en a tant souffert.

Story et Hayes ont parlé du film lors de sa première au festival du film South by Southwest, et nous avons un aperçu; l’entretien complet se déroulera comme La fille noire en colère et son monstre approche la date de sortie officielle.





L’histoire de Frankenstein se reflète dans The Angry Black Girl

Frankenstein, bien sûr, concerne Victor, le savant fou original qui espère créer la vie à partir de la mort. Après une vie remplie de mort, Vicaria tente de faire de même, et le film de Story utilise librement son matériel source pour explorer les idées entourant l’expérience noire, le processus de deuil et les injustices socio-économiques. La notion très matérielle des corps noirs est ici utilisée de manière fascinante et souvent horrifiante, alors que Vicaria réanime les morts et découvre qu’elle n’a aucun contrôle sur lui et sa colère.

L’un des thèmes clés du film est l’idée que vous devenez ce que les gens disent que vous êtes, et si vous êtes traité de monstre sous tous les angles de la société, alors vous pouvez vous comporter comme tel. C’est un concept qui rappelle les moments les plus tragiques de l’original Frankenstein roman et son film Universal Monsters.

« Quand j’ai lu le livre, je venais de sortir du lycée et cela m’a rendu anxieux », a expliqué Story. « Tout d’abord, c’est un livre incroyable, mais le simple fait d’en regarder les thèmes était très puissant pour moi et pour mon expérience de déplacement dans ce monde, ainsi que pour certaines personnes autour de moi. L’idée que ce monstre soit déshumanisé dans tous ces différentes manières, ça a vraiment résonné en moi. Sans parler de Victor. Histoire élaborée :

L’une des choses à propos de Victor que les gens ignorent, c’est au tout début de sa genèse. Il perd sa mère et toutes ces personnes à un très jeune âge, et avec la destruction de sa famille, j’étais comme – cela a tout à fait du sens pour moi, à cause de ces pressions systémiques qui tordent ma communauté de tant de façons différentes , tout comme l’histoire. Il était tout à fait logique qu’il soit en quelque sorte raconté, ou du moins inspiré et reformaté, pour notre époque, pour aujourd’hui.

« Je n’avais jamais vu, je n’avais jamais lu Frankenstein avant même d’avoir entendu parler de ce film, je ne l’ai jamais lu à l’école », a ajouté Hayes. « Mais juste pour pouvoir prendre un conte classique et lui donner une touche très moderne, et mettre une fille noire en tête au milieu, c’était très fascinant et frais pour moi, et quelque chose dans lequel je voulais plonger. » Plongez-y, elle l’a fait; Hayes est ici d’une complexité phénoménale aux côtés du trésor absolu Chad Coleman (Le fil) et Denzel Whitaker (Panthère noire). Ensemble, Story et son casting ont ramené le vieux conte d’entre les morts.

La fille noire en colère et son monstre sera projeté en tant que SXSW pour la semaine prochaine avant sa sortie en salles éventuelle de RLJE Films et sa disponibilité ultime sur Shudder.