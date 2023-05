Exclusif : Shia LaBeouf est un moine franciscain dans le nouveau clip de Padre Pio

Shia La Beouf fait son retour sur grand écran dans Père Pio, un nouveau film d’Abel Ferrara qui a fait des vagues lors de la Mostra de Venise 2022 et qui devrait maintenant sortir en salles par Gravitas Ventures. Dans un clip exclusif, LaBeouf apparaît comme le moine franciscain titulaire. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le film a déjà reçu des éloges de ses apparitions au festival du film, mais c’est certainement quelque chose de plus profond que votre blockbuster d’été habituel, qui pourrait le voir lutter pour gagner du box-office parmi certains des grands films qui attirent l’attention en ce moment. D’après le synopsis :

« C’est la fin de la Première Guerre mondiale et les jeunes soldats italiens retournent à San Giovanni Rotondo, une terre de pauvreté, de violence historique et du règne de fer de l’église et de ses riches propriétaires terriens. Les familles sont désespérées, les hommes sont brisés, mais victorieux. Padre Pio (Shia Labeouf) arrive également, dans un monastère capucin éloigné, pour commencer son ministère évoquant une aura de charisme irrésistible, de sainteté et de visions étagées de Jésus, de Marie et du diable lui-même. La veille des premières élections libres en Italie prépare le terrain pour un massacre historique et métaphorique, un événement apocalyptique, qui change le cours du monde.