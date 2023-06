Exclusif : Shia LaBeouf est un moine franciscain dans le nouveau clip de Padre Pio

Shia La Beouf fait son retour sur grand écran dans Père Pio, un nouveau film d’Abel Ferrara qui a fait des vagues lors de la Mostra de Venise 2022 et qui devrait maintenant sortir en salles par Gravitas Ventures. Dans un clip exclusif, LaBeouf apparaît comme le moine franciscain titulaire. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.





Le film a déjà reçu des éloges élogieux de ses apparitions au festival du film, mais c’est certainement quelque chose de plus profond que votre blockbuster d’été habituel, qui pourrait le voir lutter pour se classer au box-office parmi certains des grands films qui attirent l’attention dans le paysage cinématographique en ce moment. . Compte tenu des films précédents de Ferrara et des choix spirituels et artistiques de LaBeouf, c’est probablement d’ailleurs le point pour eux. Le synopsis pour Père Pio se lit comme suit :

« C’est la fin de la Première Guerre mondiale et les jeunes soldats italiens retournent à San Giovanni Rotondo, une terre de pauvreté, de violence historique et du règne de fer de l’église et de ses riches propriétaires terriens. Les familles sont désespérées, les hommes sont brisés, mais victorieux. Padre Pio (Shia Labeouf) arrive également, dans un monastère capucin éloigné, pour commencer son ministère évoquant une aura de charisme irrésistible, de sainteté et de visions étagées de Jésus, de Marie et du diable lui-même. La veille des premières élections libres en Italie prépare le terrain pour un massacre historique et métaphorique, un événement apocalyptique, qui change le cours du monde.

Père Pio met également en vedette Cristina Chiriac, Marco Leonardi, Asia Argento, Vincenzo Crea, Luca Lionello, Brando Pacitto, Stella Mastrantonio et Salvatore Ruocco.

Le directeur de Padre Pio a salué le dévouement de Shia LaBeouf à la méthode d’acteur.

Alors que certaines stars hollywoodiennes ont souvent été critiquées pour leurs films, Abel Ferrara n’est pas de ceux qui sont sur le point de critiquer Shia LaBeouf pour sa façon de tirer le meilleur parti de son rôle dans le film. Tout en discutant précédemment de la sortie du film, Ferrara a parlé de LaBeouf pouvant entrer dans le personnage d’un prêtre catholique. Il a dit:

« Il venait d’avoir une conversion religieuse. Il venait de commencer sa convalescence. Vous savez, je suis en convalescence, donc nous avions cela en commun. Ce que je voulais, il l’a eu, vous savez. Et je ne connaissais pas un Je n’ai pas besoin de connaître le travail de quelqu’un. Je vais juste avec mon intuition, surtout avec les acteurs. Je pouvais sentir que c’était bien. Je savais que c’était bien. Et il a immédiatement sauté dans son camion et a pris parti pour n’importe où, cette mission en dehors de Los Angeles, avec les moines franciscains. Et il s’est juste assis sur le parking. D’accord, finalement ils sont sortis et ont dit, ‘Qu’est-ce que tu fais ?’ Il a dit: « Je vais jouer Padre Pio. Ces gars-là, ils ne sont pas cyniques, ce n’est pas une attitude, donc c’est comme, ‘Ok, d’accord, viens à l’intérieur.’ Et puis il a commencé son nouveau voyage dans le catholicisme. »

La façon dont le film sera reçu est quelque chose qui sera bientôt connu, car Père Pio sort le 2 juin.