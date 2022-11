Exclusif : Savannah Basley de Reginald le vampire nous emmène à travers le manoir d’Angela

Nous avons un aperçu exclusif des coulisses de la série de comédies d’horreur de Syfy Réginald le vampire. Avec Homme araignée la star de la franchise Jacob Batalon en tant que suceur de sang titulaire, la série met également en vedette Savane Basley (SurréalisteEstate) dans le rôle d’Angela Hibbert, une ancienne et puissante vampire qui vit dans une maison qui correspond parfaitement à son personnage. Notre vidéo exclusive donne aux fans un aperçu des coulisses du manoir d’Angela avec Basley qui fait personnellement le tour du plateau. Regardez les images ci-dessous.





« Venez jeter un œil à ma maison vampirique », dit Basley, guidant les téléspectateurs d’une pièce à l’autre tout en soulignant comment ils ont été présentés dans les scènes les plus mémorables d’Angela.

FILM VIDÉO DU JOUR

Basley explore également sa pièce préférée, qui est la zone qui sert de « toutes les choses » à Angela – salon, chambre et bureau. Des vitraux à la panthère éblouie Pandora, Basley explique à quel point elle apprécie chaque partie de l’ensemble. Cela inclut la grande cheminée qui sert essentiellement de pièce maîtresse de la pièce.

« Cette chose est énorme. C’est tellement énorme », dit Basley. « Ils ont construit cela à partir de zéro dans cette pièce incroyable. C’est probablement la pièce qui m’a vraiment fait entrer dans le personnage. Set dec a fait un travail vraiment incroyable pour que tout ressemble à ce qu’Angela a collecté beaucoup de choses au fil des ans. »





Reginald le vampire n’est pas votre série typique de vampires

Avec Batalon dans le rôle de Reginald Andres et Basley dans le rôle d’Angela Hibbert, Réginald le vampire met en vedette Mandela Van Peebles dans Maurice Miller, Em Haine dans Sarah Kinney, Aren Buchholz dans Todd, Marguerite Hanna dans Ashley et Thailey Roberge dans Claire.

Le synopsis officiel de Réginald le vampire lit:

« Imaginez un monde peuplé de vampires beaux, en forme et vaniteux. Reginald Andres s’y précipite tête baissée en tant que héros improbable qui devra surmonter tous les types d’obstacles – la fille qu’il aime mais avec laquelle il ne peut pas être, un manager intimidateur au travail et le chef vampire qui veut sa mort. Heureusement, Reginald découvre qu’il possède quelques pouvoirs non reconnus. Un nouveau spectacle avec beaucoup de cœur et juste assez de sang, Reginald le vampire prouve que la vie des morts-vivants est tout aussi compliquée que la vie elle-même. «

Réginald le vampire est basé sur la série de livres de Johnny B. Truant. Harley Peyton (Chucky) a écrit le scénario de la série et sert de showrunner. L’adaptation télévisée est produite par Great Pacific Media Inc., Modern Story Company, December Films et Cineflix Studios. Il est produit par Harley Peyton, Jeremiah Chechik, Todd Berger, Lindsay Macadam, Brett Burlock et Peter Emerson. Julie Di Cresce est co-productrice exécutive.

Nouveaux épisodes de Réginald le vampire diffusé le mercredi soir sur Syfy à 22h. Vous pouvez voir plus de Réginald le vampire sur le site officiel.