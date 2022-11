Exclusif: Reynie fait une percée dans le clip de l’épisode 206 de The Mysterious Benedict Society

Avant la première de mercredi de l’épisode 206 de La Mysterious Benedict Society, nous pouvons vous donner un aperçu exclusif avec un tout nouveau clip. La vidéo présente Reynie (Mystic Inscho) et Rhonda (MaameYaa Boafo) avec les deux coincées sur le bord de la route. Dans le clip, Reynie devient de plus en plus en colère et frustrée, ayant une percée sur ce qu’il ressent vraiment avec leurs progrès pour sauver M. Benedict et Number Two. Regardez la vidéo ci-dessous.





La deuxième saison de huit épisodes comprend également Tony Hale (M. Benedict et LD Curtain), Kristen Schaal (Number Two), Ryan Hurst (Milligan), Gia Sandhu (Mme Perumal), Seth B. Carr (George « Sticky » Washington ), Emmy DeOliveira (Kate Wetherall) et Marta Kessler (Constance Contriare). Dans La Mysterious Benedict Society saison 2:

Reynie, Sticky, Kate et Constance, les quatre orphelines surdouées qui ont été recrutées par l’excentrique M. Benedict, se lancent dans une autre mission pour sauver le monde des plans infâmes de son frère jumeau, le Dr LD Curtain. Lorsque les enfants découvrent que M. Benedict et Number Two ont été kidnappés, ils doivent reconstituer les énigmes et les indices d’une périlleuse chasse au trésor organisée par M. Benedict pour déjouer le dernier stratagème de Curtain. S’appuyant uniquement sur leur esprit, leur intelligence et leur empathie, le charmant groupe de marginaux se lance dans une aventure mondiale par air, terre, mer et camion à tarte, faisant appel à leurs compétences particulières pour résoudre les mystères et sauver leurs camarades perdus. En cours de route, les enfants éprouvent les difficultés de croissance qui accompagnent le fait de faire partie de leur nouvelle «famille retrouvée», tout en restant fidèles à leur personnalité unique. Dans le processus, ils découvrent ce que signifie vraiment le vrai bonheur.





La mystérieuse Benedict Society approche de sa conclusion de la saison 2

Disney/Tina Thorpe

Après ce prochain épisode, il ne restera plus que deux épisodes pour la saison 2. La saison de huit épisodes a débuté par la première des deux premières émissions le 26 octobre avec de nouveaux épisodes arrivant chaque semaine le mercredi.

« Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de poursuivre notre voyage dans le monde plein d’esprit, chaleureux et merveilleux de Trenton Lee Stewart dans une deuxième saison de La Mysterious Benedict Society« , ont déclaré les producteurs de l’émission dans un communiqué lorsque Disney + lui a donné son renouvellement de la saison 2. « Cela a déjà été une expérience si spéciale, grâce à nos remarquables acteurs et collaborateurs. La conviction que 20th Television et Disney + ont montrée dans notre émission et leur engagement envers ses valeurs de gentillesse, d’empathie et de célébration des différentes façons d’être font de tout cela une joie. »

Matt Manfredi et Phil Hay ont créé la série et servent de scénaristes pour La Mysterious Benedict Society. Darren Swimmer et Todd Slavkin sont les showrunners. Hay, Manfredi, Slavkin et Swimmer sont également producteurs exécutifs, tout comme James Bobin, Deepak Nayar, Karen Kehela Sherwood, Matt Loze, David Ellender et Jamie Tarses.

Vous pouvez diffuser les épisodes précédents de La Mysterious Benedict Society sur Disney+. L’épisode 206 sera diffusé le mercredi 23 novembre. Pour un autre aperçu de l’émission, vous pouvez regarder la bande-annonce de la saison 2 ci-dessous. Vous pouvez également en savoir plus sur La Mysterious Benedict Society sur le site officiel.