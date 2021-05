Exclusif: regardez une scène supprimée de la sortie Blu-ray de la saison 1 de Star Trek: Lower Decks

Tous les phasers cibleront votre drôle d’os lorsque la première saison de « Star Trek: Lower Decks », le spin-off animé et farfelu de « Trek », sera disponible sur Blu-ray, DVD et Steelbook aujourd’hui (18 mai) – et Space. com a une scène supprimée exclusive à partager aux côtés des commentaires du créateur de la série, Mike McMahan.

La nouvelle offre humoristique « Star Trek » de Paramount Plus se déroule en 2380 et raconte les mésaventures de l’équipage de soutien de la classe ouvrière servant sur l’un des navires oubliés de Starfleet, l’USS Cerritos. Les enseignes Mariner, Boimler, Rutherford et Tendi jonglent entre les tâches de service actif et leur vie sociale tandis que le vaisseau est assailli par diverses menaces spatiales.

Le créateur de « Rick et Morty » et de « Solar Opposites » Mike McMahan et le producteur exécutif Alex Kurtzman (« Star Trek: Discovery », « Star Trek: Picard ») ont livré le spin-off de 10 épisodes qui a débuté le 20 août 2020 et s’est terminé le 20 octobre. 8, 2020. Une deuxième saison a déjà été allumée au vert et devrait accoster dans le courant de 2021.

La sortie vidéo à domicile de CBS Home Entertainment propose des fonctionnalités spéciales exclusives, du contenu en coulisses, des interviews de la distribution et de l’équipe, des scènes supprimées et prolongées, et plus encore.

Découvrez l’animatique supprimé intitulé « Bad Boimler » ci-dessous!

« Star Trek: Lower Decks » La saison 1 est maintenant disponible sur Blu-ray. (Crédit d’image: Paramount +)

« Dans ce clip, Ensign Boimler a vu son ami être promu (punitivement) pour avoir manqué de respect envers le capitaine », a déclaré McMahan à 45secondes.fr. « Boimler décide si c’est ce qu’il faut pour progresser dans le monde, puis il va briser le protocole de Starfleet lui-même … mais il n’est pas doué pour enfreindre les règles, et personne ne le remarque. Cette scène a été coupée par le temps, en partie parce que ce n’est pas très excitant de voir quelqu’un ne pas avoir d’ennuis, mais aussi parce qu’un battement ultérieur – où Boimler jette intentionnellement du café sur les genoux du commandant Ransom sur le pont – était plus drôle et a finalement fonctionné seul.

«J’aurais adoré voir Boimler porter ce chapeau Guinan, mais nous emballons tellement d’histoires et de blagues dans » Lower Decks « que parfois des séquences amusantes doivent se retrouver sur le sol de la salle de coupe. Je suis heureux que cela ait une seconde vie, sous forme animatique en noir et blanc, sur le Blu-ray et le DVD de la saison 1. «

« Star Trek: Lower Decks: Saison 1 » est lancé le 18 mai et est présenté dans un format 16: 9 avec sous-titres anglais SDH et offre un son Dolby Digital 5.1 en anglais.

