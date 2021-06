Exclusif : regardez un extrait de la version Blu-ray de « Voyagers »

Le 9 avril, le thriller de science-fiction « Voyagers » du réalisateur Neil Burger a eu la distinction d’être l’un des premiers films hollywoodiens à ouvrir grand dans les salles pendant la pandémie en cours.

La distribution spatiale comprenait Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Colin Farrell, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Viveik Kalra, Archie Madekwe et Quintessa Swindell.

Décrit comme un « Seigneur des mouches » pour le public de l’ère numérique d’aujourd’hui, le film de 30 millions de dollars sorti par Lionsgate concentre environ 30 passagers sur un navire de colonie multigénérationnel en route vers une nouvelle maison exoplanète. Cet équipage intrépide d’astronautes divers et triés sur le volet est maintenu émotionnellement docile grâce à une boisson spéciale appelée « The Blue ».

L’affiche du film « Voyagers » (Crédit image : Lionsgate)

Lorsque les membres d’équipage drogués apprennent ses effets anesthésiants sensoriels et quittent le stabilisateur liquide, la paranoïa et la folie éclatent alors que leur nature primitive émerge, provoquant des ravages généralisés à bord du navire.

Désormais, « Voyagers » est sur le point d’arriver sur un pack combo ultra-HD 4K, un pack combo Blu-ray et un DVD le 15 juin, et 45secondes.fr a un clip exclusif BTS à partager qui explore le style visuel minimaliste du film, la scénographie, et des cascades dynamiques.

L’offre de divertissement à domicile de Lionsgate comprend également de nombreuses fonctionnalités spéciales et des interviews avec les acteurs et l’équipe du film qui approfondissent les thèmes psychologiques et l’allégorie sociale de l’odyssée spatiale de haut niveau. Attachez-vous et préparez-vous pour un voyage cahoteux vers les étoiles !

