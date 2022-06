Exclusif : Rahul Kohli dit que lui et Mike Flanagan « ont de grands projets pour l’avenir »

Rahul Kohli a fait de sérieuses vagues avec son excellente performance dans l’émission CW disparue mais pas oubliée iZombiemais ce n’est sans doute pas avant son travail avec le maestro moderne de l’horreur Mike Flanagan que Kohli est devenu célèbre. Il était excellent en tant que cuisinier de Bly Owen Sharma dans La hantise de Bly Manoret il a époustouflé tout le monde lorsqu’il a joué un shérif dans sans doute la meilleure série d’horreur de 2021, Messe de minuit.

Kohli est désormais la tête d’affiche du film largement inclassable de Mali Elfman Prochaine sortie, une sorte d’histoire de fantôme de voyage sur la route à propos de deux individus incompatibles qui covoiturent vers leur suicide assisté pour une expérience massive prouvant que les fantômes existent. C’est un drame très triste, une comédie souvent pleine d’esprit et intelligente, et une histoire d’horreur dérangeante à la fois.

Rahul Kohli ne veut travailler qu’avec Mike Flanagan

Kohli partage la vedette avec un autre favori de Flanagan dans Prochaine sortie, Katie Parker. En fait, les deux jouent dans la prochaine série très attendue de Flanagan, La chute de la maison Usher, une adaptation du célèbre conte d’Edgar Allan Poe. « On m’a posé la question pendant Messe de minuitet Mike m’a dit qui il voulait que je joue », nous raconte Kohli. Il poursuit, avec une émotion évidente :

Pour être honnête, le matériau est fantastique, mais je ne me soucie pas vraiment du matériau, je me soucie de l’homme. Mike a été tellement [great]j’ai tellement de chance que nos chemins se soient croisés et que j’ai été casté à Bly, et à partir de là, une amitié et une relation professionnelle se sont épanouies au point que j’aime, dans une certaine mesure, je n’ai pas vraiment envie travailler avec n’importe qui d’autre que Mike, et il faut du matériel vraiment solide pour bloquer du temps qui n’est pas pour Mike.

Heureusement, Prochaine sortie était l’un des rares projets que Kohli jugeait assez fort pour faire un détour en dehors de la «ville de Flanagan». Maintenant que Prochaine sortie a terminé, cependant, Kohli est plus qu’heureux d’être de retour avec le célèbre scénariste / réalisateur.

Mike et moi, nous avons de grands projets pour l’avenir. Je ne sais pas, j’ai toujours idéalisé ces relations entre un réalisateur et un interprète, comme les gens que j’ai admirés dans le passé, Robert De Niro et Martin Scorsese, puis évidemment DiCaprio et Scorsese […] J’ai toujours attendu que quelqu’un soit mon Scorsese. Peut-être que je le romance plus que lui. Peut-être que pour Mike, je ne suis qu’un autre membre de l’ensemble, mais pour moi, c’est quelqu’un avec qui j’ai hâte de travailler. Je suis ravi de faire partie de [The Fall of the House of Usher].

Mike Flanagan offre à Kohli de grandes opportunités d’acteur

Une partie de la passion d’agir dans les projets de Flanagan est le large éventail dans lequel Kohli est capable de travailler. Comme il nous le dit, « La meilleure partie à ce sujet également, c’est que Mike ne veut vraiment pas me voir jouer la même chose deux fois Et dans une industrie où vous avez généralement réservé votre prochain concert en fonction du dernier concert, les gens veulent juste que vous répétiez cela parce qu’ils ne veulent pas prendre de risques. J’ai joué le shérif Hassan [in Midnight Mass]maintenant jouer cette chose qui ne ressemble pas du tout à cette personne », c’est juste un merveilleux privilège d’avoir, et d’avoir ce genre de soutien et de confiance avec lui. »

Il ressort clairement du groupe d’acteurs qui reviennent sans cesse travailler avec le cinéaste que Flanagan fait quelque chose de bien, favorise le bon environnement et produit toujours un excellent matériel. Kohli attend avec impatience leur futur travail, et je suis sûr que Flanagan dirait la même chose de lui. Le film de Kohli Prochaine sortie récemment créée à Tribeca, la nouvelle série de Flanagan Le club de minuit sortira le 7 octobre sur Netflix, et La chute de la maison Usher terminera bientôt la production.