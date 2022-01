Exclusif : premier clip de Shining Vale, la série Courteney Cox pour StarzPlay

in

La plateforme américaine prépare l’avant-première de Shining Vale, sans aucun doute l’une des séries les plus attendues de l’année. Le thriller met en vedette Courteney Cox et Greg Kinnear. Découvrez ce clip exclusif.

Starzplay il ne cesse de nous étonner. Après un 2021 avec des productions impressionnantes de la stature de Heels, Power Book III : Raising Kanan, Express et Malayerba, sa première production en espagnol, en très peu de temps atteint l’écran de la plate-forme, Val brillant, une série dramatique aux allures de thriller d’horreur mettant en vedette nul autre que Courteney barreur et le nominé aux Oscars, Greg Kinnear.

Dans Divulgacher, nous vous proposons une vidéo exclusive de la série Starz. Il s’agit d’un segment dans lequel les protagonistes rencontrent le gestionnaire immobilier et jettent un premier coup d’œil à la nouvelle maison dans laquelle ils vivront dans la ville de Shining Vale. Voir!

De quoi parlera Shining Vale

L’histoire scénarisée de Jeff Astrof et Sharon Horgan tourne autour de Pat et Terry Phelps, un couple qui dispose de ses économies pour emménager dans un manoir de style victorien frappant mais mystérieux à Shining Vale, Connecticut.

Ils essaient tous les deux de faire face à leur mariage, après que Pat a avoué une infidélité à son mari. Comme si cela ne suffisait pas, la femme doit non seulement composer avec l’indifférence de ses enfants adolescents, mais elle essaie également d’écrire son deuxième roman sans grand succès.

En plus de Greg Kinnear Oui Courteney barreur, le casting a la participation de l’acteur oscarisé, Regarde Sorvino.

Val brillant est produit par Jeff Astrof de Other Shoe Productions, Sharon Horgan et Clelia Mountford (Patrie, par ici) par Merman, Aaron Kaplan (Le Chi, le quartier) et Dana Honor (Un million de petites choses, La Licorne) de Kapital Entertainment.

Mais ce n’est pas tout. Courteney barreur Elle parraine également une société de production. À son tour, la série est soutenue par la production de Warner Bros. Television et Lionsgate Television en association avec Other Shoe Productions, Merman et Kapital Entertainment.

Quand Shining Vale sort-il sur StarzPlay ?

La série arrivera ensuite sur l’écran du réseau dimanche 6 mars. Aux États-Unis et au Canada ce sera via la chaîne Starz, tandis que sur sa plateforme de streaming internationale STARZPLAY pour l’Europe, l’Amérique latine et le Japon.

