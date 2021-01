Exclusif: Phil Szostak, spécialiste de Star Wars, sur son nouveau livre d’art conceptuel pour The Mandalorian

Cela fait juste un peu plus de trois semaines depuis « The Mandalorian » tearjerker Finale de la saison 2 et nous ressentons déjà le retrait avec son absence hebdomadaire. Hélas, c’est le chemin!

Pour aider avec cette absence temporaire (nous l’espérons) de Mando, Grogu, Boba, Cara, Greef, Moff Gideon et de tout le gang de galaxies, un livre cartonné premium vient de sortir en décembre, écrit par Phil Szostak, directeur artistique créatif de Lucasfilm, intitulé « L’art de Star Wars: The Mandalorian » (Abrams, 2020).

Ce compagnon officiel de 256 pages dans les coulisses de la série Disney + présente une constellation d’art conceptuel exclusif de la première saison, de croquis de personnages et de costumes, d’illustrations de monde extraterrestre, de propositions d’armes, de storyboards et de conceptions de vaisseaux spatiaux, de véhicules et de créatures.

C’est un livre de table basse passionnant dédié à donner un aperçu de tout le processus artistique de pré-production derrière le spectacle à succès. Il contient également de nouvelles interviews perspicaces avec les acteurs clés, l’équipe et les créatifs, y compris le producteur exécutif / showrunner / scénariste Jon Favreau et le producteur exécutif / réalisateur Dave Filoni.

Imprégné « Guerres des étoiles « , Szostak est associé à ses départements artistiques depuis 2008. En plus d’être un élément clé de l’équipe de conception narrative du projet » Star Wars: 1313 « de LucasArts, il est également l’auteur de » The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker »(Abrams, 2019) et« L’art de Star Wars: Les derniers Jedi »(Abrams, 2017).

45secondes.fr s’est connecté avec Szostak pour entendre ce que les fans de «The Mandalorian» peuvent anticiper dans ce nouveau livre d’art somptueux, comment la série Disney + capture cette magie classique de «Star Wars» et révèle ses œuvres conceptuelles préférées conçues pour la production.

45secondes.fr : Comment « The Mandalorian » présente-t-il cette saveur à l’ancienne de « Star Wars » et pourquoi pensez-vous que les fans y répondent si positivement?

Phil Szostak: C’est une très bonne question! Il est souvent difficile, même pour les employés de Lucasfilm et les universitaires « Star Wars » comme moi, de mettre le doigt sur ce qu’est exactement l’esthétique « Star Wars », ou sur ce qui fait que quelque chose ressemble à « Star Wars » par rapport à quelque chose qui ne l’est pas atteindre son but. Et je pense que cela a à voir avec la simplicité mais la complexité de ce que George Lucas a fait avec « Star Wars » en 1977. Il y a tellement d’influences dans le mélange: films de samouraïs Kurosawa, westerns classiques et spaghetti, fantaisie, Flash Gordon et Séries de Buck Rogers, cinéma New Wave, monomythe de Joseph Campbell, etc.

À mon avis, ce que le créateur de la série Jon Favreau a extrêmement bien fait avec « The Mandalorian », et pourquoi cela résonne si fortement auprès des fans, c’est de dire un type simple et direct, d’inspiration occidentale, Man-with-No-Name histoire, avec une histoire très attachante et émotionnellement résonnante de famille retrouvée et de rassemblement en son cœur.

Et c’est exactement ce que les meilleures histoires de « Star Wars » ont toujours fait: raconter des histoires simples avec un fort centre moral et émotionnel. Mais « The Mandalorian » le fait à la fois sans être encombré par les 40+ années précédentes de narration « Star Wars » et totalement immergé dans le langage visuel et la profonde tradition de cette narration. Et cet aspect des choses vient du fait que des artistes et des cinéastes comme Dave Filoni et Doug Chiang apportent des décennies de connaissances et d’expertise.

45secondes.fr : En compilant des images pour ce livre d’art conceptuel spécial, quelles surprises ou faits amusants avez-vous appris sur la réalisation du spectacle?

Szostak: En tant que membre du département artistique Lucasfilm de Doug Chiang, qui a travaillé sur « The Mandalorian » depuis le premier jour, honnêtement, il n’y avait pas grand chose qui m’a surpris en compilant le livre.

Mais, alors que j’ai commencé à interviewer toutes les personnes impliquées et à mettre en place la séquence des événements, ce qui m’a vraiment frappé, c’est comment une incroyable série de coïncidences a réuni la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, Jon Favreau et Dave Filoni, menant à la création de l’émission: Favreau et Filoni s’étant rencontrés et ayant travaillé ensemble sur « The Clone Wars » une décennie auparavant, Jon ayant joué un Mandalorian sur « The Clone Wars », Filoni apprenant par la suite le métier de réalisateur de films d’action réelle sur le tournage du récent « Star Wars » films, et enfin Kennedy chargé de trouver un cinéaste et une émission pour Disney +.

45secondes.fr : Doug Chiang et son équipe artistique de Lucasfilm ont conçu un art époustouflant pour la série qui prend en compte la séquence de titre de fin de chaque épisode. Qu’est-ce qui rend leur art si électrisant pour capturer l’essence de la franchise?

Szostak: Le département artistique de Lucasfilm est vraiment la A-Team, chaque artiste conceptuel choisi par Doug pour faire partie du projet. Le chef de file est Chiang lui-même, qui a mis en mouvement le langage de conception des préquelles « Star Wars » avec l’épisode I, avec les superviseurs de conception et les vétérans de la préquelle « Star Wars » Ryan Church et Erik Tiemens, le vétéran du design ILM Christian Alzmann et le superviseur des modèles conceptuels René Garcia.

Ils sont vraiment les meilleurs des meilleurs, travaillant sur un projet qu’ils considèrent comme un point culminant de leur carrière. Donc, toute l’équipe, moi y compris, apporte beaucoup d’expérience, de passion et de dévouement à notre travail.

45secondes.fr : Avez-vous des œuvres d’art préférées dans le livre et quelles émotions déclenchent-elles?

Szostak: J’ai eu la chance de mettre la main dessus et d’inclure beaucoup de croquis de papier brouillon de Dave Filoni dans le livre. Et l’un de mes préférés est son tout premier croquis de la rencontre initiale de Mando et de l’enfant, le bébé dans son landau flottant lévitant une balle vers Mando. Ce moment a vraiment résumé ce que tout le spectacle représente dans une image, ces deux orphelins de guerre et ces âmes perdues se connectant les uns aux autres.

« L’art de Star Wars: The Mandalorian » est maintenant disponible chez Abrams Books.

