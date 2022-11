Exclusif : Never Have I Ever Star dit qu’elle s’est évanouie quand elle a rencontré Mindy Kaling

Actrice et super fan de Mindy Kaling Victoria Moroles a pratiquement dû se pincer quand elle a rencontré son idole pour la première fois. Dans la saison 3, Moroles a fait ses débuts sur Je n’ai jamais et apparaîtra dans la quatrième et dernière saison à venir. Une série Netflix, l’émission a été créée par Mindy Kaling et Lang Fisher et suit une lycéenne indo-américaine après la mort de son père.





Dans une nouvelle interview exclusive avec 45secondes.fr pour promouvoir son film d’horreur Shudder Parents de sangMoroles a évoqué le temps qu’elle a passé à Je n’ai jamais. Elle a expliqué qu’elle était une grande fan du co-créateur de la série Kaling depuis des années, alors quand est venu le temps de la rencontrer, c’était presque comme un rêve. Clairement stupéfaite, Moroles décrit la situation comme ayant l’impression qu’elle « s’est évanouie » pour s’en sortir, même si tout s’est bien passé.

« Honnêtement, je me suis un peu évanoui quand je l’ai rencontrée. Je pense que c’est une de ces choses où nous étions sur le plateau en train de travailler sur cette scène dans les cours d’art, comme ce genre de grande scène de groupe, et elle venait dire bonjour. .. c’était la première fois que je la rencontrais. Et alors elle est venue vers moi et m’a dit: « C’est tellement génial de t’avoir dans la série. » Et je suis juste, je suis allé à un autre endroit. [laughs] Mais elle était vraiment si gentille et si douce. »





La dernière saison de Never Have I Ever arrive bientôt

La saison 3 a été créée en août et il est prévu que la saison 4 arrive en 2023. La saison étant terminée, il semble qu’elle arrive plus tôt dans l’année que plus tard, car Moroles nous a dit que la dernière saison arriverait. « bientôt. » Elle ne peut évidemment pas préciser quels seront les plans pour son personnage ou quoi que ce soit d’autre, mais Moroles espère que les fans seront satisfaits de la façon dont Kaling and Co. conclura la série à succès.

« Je viens de terminer le tournage de la quatrième saison de Je n’ai jamais en août. La troisième saison est sortie, elle est sur Netflix. Et la quatrième saison va bientôt sortir… Je suis vraiment excité. Le spectacle a comme un très grand public, donc j’espère que beaucoup de gens aiment la quatrième saison. Il y a beaucoup de choses amusantes dedans… La quatrième et dernière saison, j’étais tellement triste ! »

Les trois premières saisons de Je n’ai jamais sont en streaming sur Netflix. La saison 4 n’a pas encore de date de diffusion.

Pendant ce temps, Moroles peut également être vu dans son nouveau rôle dans le film de vampire Parents de sang. Elle joue un adolescent qui s’approche d’un vampire de 115 ans prétendant être sa fille vampirique, et les deux prennent la route alors qu’ils décident de « se mêler à la vie de famille ». Le film est présenté en première sur Shudder pour diffusion en continu le 22 novembre 2022, et vous pouvez avoir un aperçu de Moroles dans le film en regardant la bande-annonce ci-dessous, gracieuseté de Shudder sur YouTube.