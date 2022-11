Exclusif : Melissa Fumero se réconcilie avec une récente rupture dans un combat de bar ! Agrafe

Rompre est difficile à faire, surtout lorsque la garde de votre bar partagé doit être décidée. Dans Bagarre de bar!, la nouvelle comédie romantique de vacances d’IFC Films, c’est exactement ce qui se passe. Pourtant Bagarre de bar! sort le 11 novembre dans les salles, à la demande et sur AMC +, nous avons un clip exclusif que nous pouvons partager pour donner un aperçu avant la sortie. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous, qui présente les acteurs Mélissa Fumero (Brooklyn neuf-neuf, Superproduction) et Rachel Bloom (Ex-petite amie folle, Redémarrer) discutant de la vie amoureuse après une rupture récente.





Le clip présente l’un des moments les plus sérieux à venir dans la comédie romantique. Le personnage de Fumero est déprimé après avoir découvert que sortir ensemble dans la trentaine n’est pas aussi amusant qu’elle s’y attendait, et elle observe que les prochaines vacances de Noël se sentiront plus seules car son ex ne sera pas là pour la première fois depuis des années. Heureusement, elle a le soutien de sa meilleure amie pour la traverser, bien qu’ils ne semblent pas encore savoir à quel point la bataille pour la garde du bar deviendra sauvage dans le film.

Le synopsis officiel de Bagarre de bar! lit:

Nina et Allen ont tout divisé dans leur vie après leur rupture et doivent s’affronter dans une bataille ridicule pour la garde de leur abreuvoir prisé dans lequel des lignes seront tracées, des côtés seront choisis et des bières seront ivres.





Bagarre de bar! Présente une façon bizarre de traverser une rupture

Jim Mahoney a écrit et réalisé Bagarre de bar!. Avec Fumero et Bloom, le film met également en vedette Luka Jones (Aigu), Julien Gant (Clé et Peele), Vik Sahay (Mandrin), Caroline Harris (Ville sur une colline), Shontae Saldana (Agents du SHIELD.), David Carzel (Coincé dans l’amour), Patrick Byas (La première purge), et Dino Nicandros (Les infiltrés).

Les fans reconnaîtront peut-être mieux Fumero de sa course Brooklyn neuf-neufmême si elle a récemment fait ses débuts dans la nouvelle sitcom Netflix Superproduction. Elle est également apparue dans des films comme Une pierre froide dans l’eau et La maison que Jack a construite. Luka Jones, qui joue son ex dans le film, a été vue dans d’autres films comme Izzy se fait défoncer à travers la ville et Sonainsi que des émissions de télévision telles que Hulu’s Aigu et les NBC Debout toute la nuit.

Rachel Bloom, quant à elle, a été acclamée pour sa course primée dans les CW Ex-petite amie folle. Elle joue maintenant dans la série Hulu Redémarrer suite à des apparitions récentes dans d’autres émissions comme Les indices de Blue et vous !, Dans le noiret iCarly. Côté cinéma, Bloom est récemment apparu dans le film fantastique de Netflix L’école du bien et du mal et fourni un travail de voix off pour Tic et Tac : Rescue Rangersainsi qu’une flopée de films d’animation comme Batman contre les Tortues Ninja Teenage Mutant, Le film Angry Birds 2et Tournée mondiale des trolls.

Bagarre de bar! sortira en salles, à la demande et sur AMC + le 11 novembre 2022. Pour un autre regard sur le film, vous pouvez regarder la bande-annonce officielle ci-dessous et vous pouvez visiter le site officiel.