Exclusif: Matt Walsh dit qu’il est confus pour cet horrible gars du même nom

Matt Walch est une icône de la comédie, ayant fondé la Upright Citizens Brigade aux côtés d’Amy Poehler, Matt Besser et Ian Robert. Il a été nominé aux Emmy Awards grâce à son travail hilarant en tant que Mike sur Veepmais est probablement mieux connu pour apparaître dans à peu près toutes les grandes séries comiques des 25 dernières années.





Sérieusement, ses apparitions à la télévision suivent l’évolution de l’émission comique elle-même (SNL, Late Night with Conan O’Brien, The Daily Show, Arrested Development, The Sarah Silverman Program, Strangers with Candy, The League, Community, Externalisé, Children’s Hospital, Hung, Party Down, Curb Your Enthusiasm, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, Crazy Ex-Girlfriend, Black-ish, Ricky et Morty, How I Met Yout Mother, Bob’s Burgers, etc.). Et ce n’est que de la télé.

Ensuite, il y a Matt Walsh, qui est « une merde sans âme », pour citer Tony Goldmark. Alex Brior demande sur Reddit : « Pouvons-nous tous convenir que Matt Walsh est un déchet humain ? » La réponse générale qu’il obtient des Redditors est qu’il s’agit d’une insulte à la fois aux ordures et à la condition humaine.

Pour éviter de répandre toute confusion, il convient de noter qu’il existe de nombreuses personnes nommées Matt Walsh. L’un se trouve être une icône de la comédie délicieuse, perpétuellement moustachue, et l’autre a été qualifié de fanatique idéologique extrémiste qui est généreusement qualifié de « commentateur » mais passe essentiellement chaque jour à engendrer la haine et la violence envers quiconque n’est pas d’accord avec lui.

Qui est Matt Walsh ? Pouah.

Pour plus de clarté, appelons cet autre gars Matty Walsh. C’est l’homme derrière le hit transphobe et narcissique, Qu’est-ce qu’une femme ?, un « film » apprécié soit des bigots soit des gens très inintelligents. Voici un échantillon clairsemé des nombreuses citations de Matty, qui sont souvent qualifiées de violemment haineuses par les groupes de surveillance; sûrement Rush Limbaugh salive en enfer.

« Nos pères fondateurs avaient des objectifs très précis en tête… ils étaient prêts à soutenir [them] avec des armes à feu et la force violente », a-t-il déclaré.

« Si vous voulez un changement extrême, vous devez prendre des mesures extrêmes. … Vous devez blesser les gens », a-t-il déclaré.

« Le mot consentement ne signifie plus rien parce que nous l’avons tellement élargi, et nous l’avons transformé en cette équation compliquée où personne ne sait vraiment quand le consentement se produit », a-t-il déclaré. a dit.

« Le mal – nous parlons du scientifique-mal nazi. Nous parlons du mal avorteur », a-t-il dit (faisant référence avec ironie aux nazis), faisant référence à un médecin qui a pratiqué une chirurgie d’affirmation de genre.

Matty Walsh pense que les filles de 16 ans devraient être fécondées et fonder une famille avant de quitter le lycée. Matt Walsh veut exécuter des sans-abri. C’est peut-être pour ça que l’autre Matt Walsh, vraiment honnête, reçoit du courrier haineux.

Matt Walsh # 1 est flamboyant chaud

Divertissement HBO

« Ce n’est pas génial », a déclaré Matt Walsh à MovieWeb, pas son sosie manifestement dérangé. « Pas génial. » C’est malheureusement arrivé parfois à l’acteur comique, qui a co-écrit le film Débrancher, où il a joué aux côtés d’Eva Longoria. Walsh joue maintenant dans le premier long métrage de Longoria, Flamin’ chaudqui célèbre la culture mexicaine et raconte l’ascension de Richard Montañez.

Il y a des conversations occasionnelles, ou parfois je reçois une prise sur les réseaux sociaux, comme « Hé, pourquoi ne fermes-tu pas ta gueule », et je me dis, « Je n’ai pas de blog… »

C’est dommage, car comme le film dans lequel il joue maintenant, Walsh est un gars charmant et discret. Lorsqu’il a parlé avec MovieWeb, deux chiens dormaient paisiblement derrière lui et, pour une raison quelconque, une bannière accrochée à l’arrière-plan disait « JE T’AIME ». Nous vous aimons aussi, Matt Walsh #1. Juste toi, cependant. Flamin’ chaud sortira le 9 juin 2023 par Hulu et Disney+. Vous pouvez consulter une bande-annonce ci-dessous.