Exclusif : Martin Freeman refuse les rôles de « mec sympa » et veut devenir plus sombre

Martin Freeman est bien connu et aimé comme le respectable, gentil et joyeux Bilbo Baggins, le personnage principal de Le Hobbit films de Tolkien Le Seigneur des Anneaux univers. Ce n’est pas son seul personnage amical et gentil. Freeman a fait ses débuts en tant que personnage amusant et sans doute l’un des plus sympathiques de la série britannique originale. Le bureauTim Canterbury (joué par John Krasinski dans le rôle de Jim Halpert dans la version américaine).

Il incarne le Dr Watson, le pendant attachant et humaniste du film de Benedict Cumberbatch. Sherlocket était le personnage affable mais mis sur « tout le monde » Arthur Dent dans le sous-estimé Guide de l’auto-stoppeur de la galaxie film. Son image est souvent considérée comme un gentil garçon doux et non menaçant, ce que Freeman espère maintenant éviter.

Martin Freeman a commencé à refuser des rôles après Le Hobbit





Cependant, cela peut surprendre certains téléspectateurs de le voir dans des rôles plus sombres et plus inconfortables, et c’est apparemment par conception. « Il y a beaucoup de choses que j’ai refusées », dit Freeman, admettant qu’il a pris la décision consciente d’éviter les personnages plus sympathiques et « gentils » en faveur de rôles plus sombres qui pourraient l’empêcher d’être typé et lui permettre pour relever le défi de jouer quelqu’un de plus néfaste ou troublé. Ironiquement, il a failli refuser Le Hobbit, mais la réalisation du film a entraîné encore plus de rôles de « mec sympa ». Il nous dit :

Probablement après avoir joué Bilbo Baggins dans Le Hobbit, qui est un personnage très sympathique et un certain type de personnage que j’aimais jouer, mais je pensais que je ne pouvais pas vraiment continuer à jouer des gens sympathiques et sympas et je me demandais ensuite pourquoi les gens ne me donnaient pas des rôles sombres à jouer. Vous devez en quelque sorte créer cet espace pour vous-même […] Vraiment juste, « J’aime cette chose, j’aime ce script, mais je ne peux pas jouer une autre personne qui semble juste être un gars sympa à côté.

Il y a eu un élément de sacrifice à cela, Freeman disant: « J’aurais pu faire des choses qui, d’une certaine manière, auraient été vraiment amusantes et certainement réussies ou bonnes pour ma carrière, ou quoi que ce soit. » Même ses enfants lui donnent du fil à retordre, comme le dit Freeman :





Il y a deux ou trois choses que j’ai refusées, et mes enfants ont fini par dire : « Pourquoi avez-vous refusé ? J’adore ça ! » […] Mais d’une certaine manière, cela m’aurait gardé potentiellement dans un certain état d’esprit pour les gens que j’espère maintenant avoir élargi. Je pense que j’ai élargi la façon dont les gens me voient maintenant, par rapport à il y a 10 ou 12 ans.

L’avenir de la carrière de Martin Freeman





Il l’a certainement fait, assumant des rôles méchants et apparaissant dans le MCU en tant qu’Everett K. Ross dans des films précédents et futurs (avec Freeman dans le Panthère noire suite Wakanda pour toujours Aussi bien que dedans Invasion secrète). L’une de ses performances les plus surprenantes et les plus compliquées a peut-être été celle de Lester Nygaard dans l’émission télévisée d’anthologie FX. Fargo.

Lester était une brillante subversion de l’image précédente de « gentil garçon » de Freeman, affrontant un Midwest poli et timide et le transformant en une belette manipulatrice et intrigante responsable de la mort et du chaos malgré son refus d’assumer la responsabilité de ses actes. C’est une performance incroyable, qui résume parfaitement l’obscurité cachée de l’émission télévisée de Noah Hawley et le potentiel d’excellence d’acteur de Freeman lorsqu’on lui donne des rôles dynamiques.





Ce rôle et son nouveau en tant que co-créateur et star de l’excellente série Éleveurs devrait aider à dissiper toute présomption selon laquelle Freeman n’est qu’un « gentil gars d’à côté », comme il le dit. Ses prochains rôles dans la procédure policière britannique Le répondeurla très attendue série Peacock Angelyneet la troisième saison de Éleveurs ne fera probablement que solidifier sa gamme.





