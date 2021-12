Exclusif : Lorenzo Adorni du guide astrologique des cœurs brisés a révélé des détails surprenants de la série Netflix

Netflix mise depuis longtemps sur le contenu italien. Après des coups comme De bébé atteint la plate-forme Guide astrologique des cœurs brisés, une mini-série de seulement six épisodes qui est devenue un grand succès. Comme son nom l’indique, cette bande reflète l’intérêt pour l’astrologie et constitue une excellente innovation pour le genre romantique. C’est parce qu’il montre les relations du point de vue des étoiles.

Guide astrologique des cœurs brisés Il a été créé le 27 octobre dans le monde entier et continue d’être très acclamé par le public. La série est basée sur le livre de Silvia Zucca, qui porte le même nom, et met en vedette Claudia Gusmano, qui joue Alice et Lorenzo Adorni, l’interprète d’Oncle. Ces personnages se rencontrent par hasard et nouent une amitié qui les amènera à se connaître plus qu’ils ne le pensent.

Cependant, il convient de noter que Guide astrologique des cœurs brisés cela aurait pu leur faire avoir un autre type de lien. C’est parce que, dans un premier temps, Lorenzo Adorni il a auditionné pour Carlo, l’ex-petit ami du personnage de Gusmano, avant d’être choisi comme oncle. « Mon premier casting était pour Carlo, le personnage qui joue l’ex-petit ami d’Alice et le test était il y a environ un an», a-t-il commencé à expliquer exclusivement à Divulgacher puis ajouta : « J’ai fait un deuxième test pour Carlo, bien sûr. Et après cela, j’ai rencontré Bindu De Stoppani, le premier réalisateur et showrunner de la série. Elle m’a dit qu’elle voulait me voir comme oncle. C’était vers la mi-décembre”.

A tel point que, à la demande du showrunner, Adorni n’a pas hésité : « J’ai fait ce casting qui a duré quelques heures. Et au bout de 3 ou 4 jours, ils m’ont dit « c’est toi ». C’était donc mon voyage avec l’oncle et le guide astrologique pour les cœurs brisés», a-t-il expliqué avant Divulgacher. L’acteur, qui se reposait de son travail après avoir subi un traitement oral, a également avoué si son personnage a une quelconque coïncidence avec la personne qui est lui-même.

« Je pense qu’oncle est un esprit libre et Lorenzo en a parfois quelque chose. Vous savez, je suis Balance et je dois être davantage ici. Il est Gémeaux et il y a plus d’instinct en lui. Et c’était très amusant de jouer un personnage comme ça, même pour une personne comme moi qui est plus logique, c’était très cool pour moi.« , a-t-il assuré dans un premier temps et plus tard c’était pour plus : « Quand vous voyez un personnage comme Oncle, qui est si différent de mon personnage public comme Lorenzo, c’est comme trouver quelque chose en vous qui est là et qui est proche d’Oncle.”.

Mais, force est de constater qu’au-delà de l’excellente interprétation de Lorenzo Adorni comme l’oncle astrologue, la vérité est que l’acteur ne connaissait pas l’astrologie avant la série, mais tout était pur apprentissage à l’époque. « C’est plutôt Tonton qui m’a le plus appris sur l’astrologie. Je ne savais vraiment rien et c’était comme le guide. Je ne sais rien et c’était un vrai boom. C’est de l’astrologie, eh bien je ne m’attendais à rien de tout ça et c’était bien», a-t-il déclaré après avoir précisé que ce qu’il a fait en matière d’astrologie, c’est de lire l’horoscope.

Bien sûr, maintenant l’acteur devra continuer à apprendre l’astrologie grâce à son personnage puisque une deuxième saison de Guide astrologique des cœurs brisés et, exclusivement pour Divulgacher, alors il l’a confirmé lui-même. « Nous avons déjà filmé la deuxième partie. C’est fait, c’est fermé, il faut donc faire attention en ces mois de 2022 car la première pourrait arriver plus vite», a-t-il condamné.

Bien que, ensuite, il soit allé plus loin et s’est plongé dans un peu de l’intrigue qui viendra dans les chapitres manquants. « Pour moi, la deuxième saison est meilleure que la première. C’est plus intense, plus pertinent. Alors j’espère que c’est la même chose pour vous parce que j’ai adoré le filmer.« Est-ce que les paroles de Lorenzo Adorni en vue de Divulgacher. Alors, pas de doute, le duo Oncle et Alice reviendra en beauté.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là, vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂